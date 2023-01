Kurucz Gergely karnagy, művésztanár, a Rudas középiskola pedagógusa, a Bartók Kamaraszínház számos emlékezetes produkciójának zenei vezetője vehette át Dunaújváros legrangosabb kulturális elismerését, a Pro Cultura Intercisae díjat Pintér Tamás polgármestertől a magyar kultúra ünnepén tartott rendezvényen, vasárnap este a helyi evangélikus templomban.

A díjátadót követően Kurucz Gergely így fogalmazott: - Minden ilyen elismerés mögött kisközösségek munkája áll. Az én életemben többek között a Móricz iskolának, a Rudas középiskolának, a Viadana Kamarakórusnak, a Dunaújvárosi Vegyeskarnak és a Bartók színháznak is köszönhetem mindazt, aki lettem. Természetesen, az én életem során is talán az egyik legfontosabb hatással bírt és bír a mai napig a családom. Otthon magamba szívhattam a kultúra, a zene, a művészetek, a könyv szeretetét. Pedagógusként is ezeket az értékeket szeretném továbbadni a diákjaim számára.

Az ünnepséget a Quintia együttes felemelő koncertje zárta.