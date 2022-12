Lénárt Linda szinte már-már hazajár Dunaújvárosba, hiszen orgonajátékát és énekelőadását is már számos alkalommal megcsodálhatta a helyi publikum.

A szombaton este, a Krisztus király római katolikus főtemplomban rendezett orgonahangverseny felvezetéseként dr. Fekete Gábor Lajos kántor röviden bemutatta a fiatal orgonaművész eddigi pályafutását, és legutóbbi sikereiről is szólt. Lénárt Linda 2012-ben nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene tanszékének orgonaművész szakirányára. Mesterdiploma-hangversenyét 2016 decemberében a Batthyány-téri Szent Anna-templomban adta, majd zenetanári diplomát szerzett a győri Széchenyi István Egyetemen. Jelenleg a budafoki református gyülekezet orgonistája. Emellett 2018 óta tanít a csepeli Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban. Hosszú évek óta rendszeresen koncertezik itthon és külföldön is. Ez évben önálló hangversennyel lépett fel a többi között Németországban, Szlovéniában és egy törökországi fesztiválon is.

Repertoárjában megtalálhatók valamennyi korszak kiemelkedő orgonaművei, ám – mint elhangzott – érdeklődési középpontjában jelenleg leginkább a barokk és a kortárs zene áll.

Lénárt Linda különleges zenei élményt nyújtó szombati koncertjén nyolc művet hallhatott a szépszámú közönség. Felcsendültek többek között Dietrich Buxtehude, Felix Mendelssohn, Bach és Andreas Kneller meghatározó szerzeményei, átiratai is.

Az orgonadarabok előtt egyfajta ráhangolódásként kis zenetörténeti útravalóval is gyarapodhatott a nagyérdemű. Megismerve így azok születéstörténetét, üzenetét az adott szerző munkásságában játszott szerepét is.

Lénárt Linda Johan Sebastian Bach Agnus Dei című művének áriáját is elénekelte, az orgonán pedig Miskei László kísérte. A két zeneművész közösen egy négykezes darabot is előadott a nagytemplom két manuálos és pedálművel is ellátott huszonkét regiszteres orgonáján.

A lélekemelő orgonahang­versenyt a közönség vastapssal köszönte meg a fellépő művészeknek.