A délutánt a legszűkebb kör a Gastroblues Klubban töltötte, ami korábban Új Hullám néven került a köztudatba.

Volt lehetőség nosztalgiázni, felelevenedtek a régi emlékek. Abban mindenki egyetértett, sok életre szóló barátság köttetett a fesztiválon, amely tényleg a zenéről, az étkekről is a jó italokról szólt. Nem emlékezett senki sem arra, hogy bármilyen balhé lett volna, akár egy pofon is elcsattant volna.

De mi is történt szombaton Pakson? Gárdai Ádám főszervező köszöntötte először az egybegyűlteket. Elmondta, a fesztivál harmincéves lett az idén, a klub, ahol tartózkodunk, pedig harmincöt. A jubileumra megjelentetett könyvekről, DVD-kről elmondta, irtózatosan kemény munka volt összeállítani a kiadványokat, mivel óriási hang- és kép­anyaggal rendelkeznek.

– Ötvenezer fotóból választottuk ki azt a nyolcszázat, amelyek megjelentek. Ez két év munkája volt – tudtuk meg Gárdai Ádámtól.

Utána Süli János, a fesztivál fővédnöke – tőle szokatlanul bőven – beszélt. Ami nem véletlen, hiszen az első pillanattól ott áll a fesztivál mellett. Hol polgármesterként, hol miniszterként, hol országgyűlési képviselőként.

A Dunaújvárosból elszármazott Röszler Zoltán Bécsből jár haza a fesztiválokra. Mellette Süli János, a háttérben Gárdai György Fotók: Molnár Gyula

– Ritka csoda ez a harminc év. Köszönet a Gárdai családnak, Gárdai György ötletgazdának, tulajdonosnak, sokáig főszervezőnek, gyerekeinek, Viktóriának és Ádámnak, a nemrég elhunyt nejének, Évának. Mindannyian rengeteget tettek azért, hogy nemzetközi szinten is páratlan legyen a paksi fesztivál.

Süli János kiemelte, milyen lényeges az, hogy a határon túli magyarokkal való kapcsolat nagyon fontos az egész fesztivál számára.

– Ne feledjük el, hogy az esemény bevételének egy része évek óta a kárpátaljai magyar lakta település, Visk fejlődését szolgálja. Például a fesztivál segítségével készült el a magyar nyelvű óvoda.

Az eseményen megjelentek a határon túli magyarok képviselői is. Az erdélyi Kézdivásárhely, a felvidéki Galánta és a délvidéki Zenta részéről is többen méltatták a paksi fesztivál szerepét abban, hogy Gárdai György nélkül nem jöttek volna létre ezek a kapcsolatok.

Kézdivásárhely alpolgármestere, Szilveszter Szabolcs elmondta, az ő városuk a legkeletibb magyar többségi település, a lakosság kilencvenhat százaléka magyar.

Ami sajnálatos volt, hogy Jenei Károly, Visk református lelkésze, aki rendszeresen részt vesz a blues paksi ünnepén, nem jöhetett el szombaton az Ukrajnában folyó háború miatt.

Sok régi cimbora találkozott a Csengey Dénes Kulturális Központ aulájában. A hangulatra nem lehetett panasz

A borászok és a Borbarát Találkozó nevében Eszterbauer János és Légli Ottó beszélt a paksi esemény jelentőségéről.

Azt is meg kell említeni, hogy minden év december elején nemcsak lemezbemutató koncerteket tartanak a fesztivál szervezői, hanem emlékeznek a 2004. december 5-i népszavazásra, amikor az anyaországi magyarok nem teljesen egyértelműen foglaltak állást a kettős állampolgárság ügyében.

A vacsora előtt Gárdai György ajándékcsomaggal kedveskedett mindazoknak, akik az elmúlt harminc évben sokat tettek a fesztivál sikeréért. Külön kiemelte a dunaújvárosiakat, hiszen nemcsak a szervezők, a segítők, hanem a nézősereg között is komoly számmal képviselik magukat. (Dunaújvárossal nem véletlen az összefonódás, hiszen Gárdai György innen költözött Paksra.) A megajándékozottak névsorából ezúttal nem emelnénk ki senkit, hiszen nagyon hosszú a lista, és véletlenül is kimaradhatna valaki.

Befejezésként – ez már nyilvános esemény volt – a Csengey Dénes Kulturális Központban három koncertet is láthattak az érdeklődők. Mind a Stones Sixty Session, mind a Blues MD, mind a Tűzkerék xT remekelt.

Azt ki kell emelni, az est nemcsak az ételekről, az italokról és a zenéről, hanem a jótékonykodásról is szólt. A bevétel – köztük a tombola – egy részét most is Visknek juttatják el a rendezők.

Azonban szombaton éjszaka nem ért véget a jótékonykodás, a pénz gyűjtése Visk javára. Az interneten még lehet licitálni a Takler András által felajánlott palack borra, amit Ken Hensley, a Uriah Heep egykori legendás billentyűse dedikált, méghozzá a szekszárdi Takler pincészetben (Ken Hensley itt ismerkedett meg a lopózás tudományával). Aláírásának értékét növeli, hogy a Hammond orgona zsenije 2020-ban elhunyt.

A három koncert, ahol a fellépések között volt a tombolasorsolás, nagyszerű befejezése volt a szinte egész napos programnak.

A Gastroblues harmincadik éve ezzel lezárult, de az megnyugtató, hogy szombaton tájékoztatást kaptunk arról, hogy a 2023-as fesztivál már szervezés alatt...