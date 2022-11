Legelőször is az egyik testvér, Balogh Bottyán, aki hangszerével, a kürttel ejtette ámulatba a megnyitó közönségét. Apropó, közönség! Ritkán látni ennyi érdeklődőt tárlatnyitón. És nem csak a most érettségiző művészpalánta osztály- és évfolyamtársaira gondolok, a felnőtt-társadalom is élénk érdeklődést mutatott. Cserébe viszont egy kellemes kultúrestet kaptak ajándékba. Merthogy a testvér után az anya, Beke Beáta vette elő hangszerét – aminek hallhatóan mestere, de tudjuk, hogy a Wesley-DaCapo művészeti iskolában oktatja is, hogy a Quintia zenekarról ne is beszéljünk –, hogy egy elképesztő szólóval bilincseljen le.

Ezzel még messze nincs vége a fellépőknek, az apa, Balogh Zoltán András zeneszerző, a Sándor Frigyes Zeneiskola fúvószenekarának karnagya is rögtönzött egy rövid, szórakoztató műsort. Balogh Anna Liza, a lánytestvér a nagymamát is képviselte, hiszen az ő versét olvasta fel. Nem láttuk, de tudtuk, hogy kiváló zeneszerző testvére, Balogh Máté is velük van, bár fizikailag éppen Pécsett koncertezett.

Természetesen ott volt, és meg is szólalt a tárlat kurátora, a mester, a támogató Rohonczi ROHO István művésztanár is, akinek mondandójából annyi önzetlen szeretet és bátorító támogatás áradt, ami talán egy életre is elég lesz a fiatal alkotónak. Addig is a mostani pillanat lenyomata ott az aulában.