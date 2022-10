Merthogy a szombat esti fellépésre elhozzák hazai pályára is az október 11-én megjelent Majd című albumuk anyagát. Nem ez az első hanghordozó, amit kiadtak, de ez az első igazi nagylemez, hiszen eddig két EP-t jegyeznek, a Ferike szobája (2016 akusztik) és a Csend (2020) című albumokat. Az Alaszka zenekar tagjai (Barabás Márk - dobok, Fábián Gábor „Weki” - gitár, zongora, Oncsák Zsolt - basszus, ének, Pribék Péter - gitár, ének) középiskolás koruk óta ismerik egymást, együtt zenélni hét esztendővel ezelőtt kezdtek. Hárman már korábban, a Jinx együttesben is együtt nyomták, még Dunaújvárosban, de a mostani felállás 2015-ben indult Budapesten, ahol mindannyian élik az életüket. Viszont a Jinx szerzeményektől nehezen szakadtak el, a mostani Majd album is több ponton támaszkodik erre a korszakra, természetesen alaposan átdolgozva, újragondolva. Dalaik között van, aminek csaknem a teljes szövegét újraírták, vannak, amik új részeket, új hangszerelést kaptak. De van olyan is, amiről 18 év után készült végre stúdiófelvétel.

Az új lemezes Alaszka zenekar dunaújvárosiként aposztrofálja magát Fotó: Bajcsi Dávid

A lemezen megjelenő dalok nagy részének szövegét Fábián Gábor „Weki” írta, de három az ő középiskolai osztálytársainak, barátainak köszönhető. A Majd és a Könnyek szövegét Kováts Balázs jegyzi, az Érzés című dalt Kovács György versére írták. A zenekar állásfoglalása szerint az Alaszka szövegeknek különleges hangulata van, talán a szürreális a legjobb kifejezés. „A dalaink álmokhoz, látomásokhoz hasonló történeteket mesélnek, kicsit olyanok, mint a némafilmek.”- állítják.

A legtöbb esetben próbálták elérni, hogy a dalszöveg hangulati változásai megjelenjenek a zenében is. Az Alaszka egy kísérletező formáció, rengeteg, egymástól eltérő stílusban kipróbálják magukat. Az alternatív rockon és metalon kívül sokféle hatás felfedezhető, de megpróbálják ezeket a stílusjegyeket eggyé olvasztani, kialakítani a sajátjukat. A szerzeményekre ható előadók között nem meglepő módon akadnak Dunaújvároshoz köthető hazai előadók, mint a Hiperkarma, vagy a Quimby, de a gondolkodásukba beszivárgott a 30Y, vagy a Kispál és a Borz is. A külföldi zenekarok listája is impozáns ebben a tekintetben: Tool, Korn, Muse, System of Down, Rage Aganist The Machine. Hogy mi jött ki ebből? Szombaton este a Kaptárban kiderül.

Ezeket az igencsak különleges arcokat nehéz dobozba tenni Fotó: Karagianni Niki

De nem velük kezdődik a koncert, vendégül látják a talányos YeuX nevet viselő zenekart is, amelynek oszlopos tagja Semegi Zoltán. Az ő a tehetségét az éberebbek már gimnáziumi évei alatt felfedezhették. A YeuX egy Budapest berkein belül is egyedülállóan színes formáció: a köztudatba frissen beszivárgó kreatív zenei tudattágítás. A kezdetben baráti jammelésekből fokozatosan kialakuló csapat mára elérte végleges formáját: Semegi Zoltán (ének), Kovács Zsófia (gitár), Gede Tibor (basszusgitár), Lancelot Carré (dob). A tagok számos nemzetközi bandában is játszanak (Alithia, Dennie Wander, The Serial Chillers, Arif Erdem Ocak - AEO), május óta előzenekarként a VR Sex (USA), Khan (AUS), The Ballet Bombs (NL) előtt. A zene és hangulatteremtés iránti elkötelezettségük erős és szilárd. Tavaly vonultak először stúdióba, ahol két idén megjelenő single-t rögzítettek Weil András (Ivan & the Parazol, Kistehén) produceri közreműködésével.

Ezeket a különleges arcokat nehéz dobozba tenni: fúziós csomagban kapjuk kézhez a pszichedelikus rock, funk, synthpop és az rnb találkozását.