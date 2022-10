Az intézmények díjmentes beiratkozási lehetőséget kínálnak

A dunaújvárosi József Attila Könyvtárban hétfőtől egészen vasárnapig folyóirat-árusításon és könyvbörzén böngészhetnek ritkaságok után az érdeklődők. Október 4-én, kedden Kossuth Lajos akkor és most címmel Sarokné Varga Anna előadása várja a közönséget a gyermekkönyvtárban. Másnap, szerdán 10 órától, szintén a gyermekkönyvtárban Mazsola percek várják a legfiatalabb könyvbarátokat, 17 órától Jakupcsek Gabriella népszerű műsorvezető, író lesz az intézmény vendége.

Október 6-án, csütörtökön 14 órai kezdettel Barcs Kriszta Így működik a lelked! címmel tart interaktív beszélgetést (e programra előzetes regisztráció szükséges). Október 7-én, 17 órától Léránt Erika pszichológus Zsákutcák és kivezető utak című előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Szombaton 13 órától vetítéssel egybekötött Meseszombat várja a családokat, vasárnap 9 órától pedig táncházzal és kézműves foglalkozásokkal zár a könyves hét.

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban a könyvtári napok keretében október 3-án 18 órától Bauer Barbara íróval találkozhat a közönség, másnap 17.30-tól Bíró Szabolcs író lesz a vendég.

Kulcson „A múlt ismerete a jövő esélye” mottóval helytörténeti túrán vesznek részt kedden délelőtt a település iskolásai, aki négy helyszínen – a Büszkeségpontnál, a református templomban, a katolikus templomban, a szoborparknál – is izgalmas előadásokon vehetnek részt.

A mezőfalvi könyvtárban október 6-án, csütörtökön 18 órától mutatják be Horváth Béla „Hol már sírjaink sem domborulnak...” – a 8. honvédzászlóalj története az 1848–49-es magyar szabadságharcban című kötetét. A szerzővel Németh Béla nyugalmazott rendőr ezredes beszélget majd.