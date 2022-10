Vasárnap délelőtt 9 és 13 között is érdemes lesz ellátogatni a könyvtárba, hiszen a kínálatban lesz Ringató-foglalkozás, kézműveskedés, népi gyermekjátékok, valamint Gyöngyi Sára Rita és Várai Áron vezetésével hangszerbemutató és táncház is színesíti majd a kavalkádot.

Fontos kiemelni, hogy október 7. és 9. között díjmentes lesz a beiratkozás, valamint a késedelmi pótlékot is elengedik a mulasztók örömére, a folyóirat- és könyvbörzén pedig igazi kincsekre lelhetnek a betérők.