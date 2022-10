Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető a következőképpen mutatta be az írót bevezetésként: eddig rendkívül színes életpályát járt be, mondhatnánk, hogy minden, amibe belekezd, sikerre van ítélve. Egy-egy gyönyörűen megmunkált borító mögül ránk kacsint, és kart karba öltve sétálunk együtt a történelem útvesztőin. Emberi sorsokkal teleírt oldalak ezrei, sikertörténetek hada köthető a nevéhez. Tíz éve jelent meg az első regénye, amelyet idén novemberben a huszadik követ. Történeteivel sok ezer olvasó szívébe lopta be magát, a magyar szerzők történelmi romantikus kötetei között kikerülhetetlen a neve. Az írás mellett ma már tanítja is a betűvetés mesterségét.