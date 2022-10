– Immáron a harmadik könyvét olvashatjuk, pedig még fiatal. Mikor kezdte az írást?

– Még a főiskolán kezdtem írogatni, úgy tíz évvel ezelőtt. Eleinte meg sem mutattam senkinek, csak magamat szórakoztattam vele. A Harry Potter regények hatására fantasy történeteket kezdtem el írni, de hamar rá kellett jönnöm, hogy a világalkotás túl nehéz téma nekem. Angyalokról írtam, de romantikát szőve a történetbe, így a fantasy elhagyása után teljesen a romantikus műfaj felé fordultam. Cassandra Clare könyvei inspiráltak. Nem könnyű írni, főleg egy egész, összefüggő könyvet. Eleinte nem segített senki, nem tudtam, hogyan kell a sok szálat összefűzni, főleg azért, mert nem tisztult le bennem, hogy mit akarok kihozni belőle, vagy, hogy mi a célom a könyvvel.

– Hogyan született az első könyv?

– Általában zenét hallgatok, és az inspirál, legfőképpen a Linkin Park, Sum41, Paramore, Thirty seconds to Mars, Panic at the Disco zenekarok dalai... A zene hallgatása közben jelenetek ugranak be, majd ezek történetekké formálódnak. Ezek a különálló történetek aztán összefonódnak egy kész egésszé. 2015-ben jelent meg a könyvem első kiadása, ami nagyon kezdetleges volt még. Nem volt sem megszerkesztve, sem lektorálva. Semmi olyan, ami egy rendes regényhez kell. Ráment az első teljes fizetésem a kiadásra. Ezt csak a közvetlen ismerőseim olvasták, akik ugyan nagyon büszkék voltak rám, de valljuk be, ez nagyon kezdetleges volt még. Az első regényem 2020-ban, a második 2021-ben, a befejező rész pedig most 2022-ben jelent meg. Az emelkedő árak miatt ez a kötet több mint félmillió forintba került, mire ki tudtuk adni. De most már együtt van a három regény, teljesen egységes köntösben, és elérhető a könyvesboltok polcain. A második könyvem kiadása után ismertem fel igazán, hogy ez még nem az a minőség, amit szeretnék elérni, ezért az első könyvemet átírtam és egy szerkesztőnek megmutattam. Ő nagyon sokat segített abban, hogy összeszedett és kerek legyen a történet.

– Miről szólnak a könyvek?

– Ez egy háromrészes kötet, amelynek a főhőse Audrey Rose Parker, aki Kanadából Los Angelesbe költözik a barátaihoz, akik egy nagyon híres zenekart alkotnak. Az addig szolidan viselkedő lány egy csillogóbb és kihívóbb környezetbe kerül, ahol az eddigi feszes életfelfogása változik, valamint a jó és a rossz hatására feloldódni látszik a hírességek közelében. Mindenféle kalandba keveredik hírességekkel, zenészekkel. Könnyed, romantikus történetnek indul a könyv, de hirtelen egy drámai fordulat következik be a hősnő életében, egy tragikus esemény, amelynek a feldolgozását az utolsó kötetben mutatom be az olvasóknak.

– Hogyan formálja meg a karaktereit? Valós életből merít viselkedésformákat?

– A könyv hőse köthető hozzám, ám nem magamról mintáztam, ő inkább olyan, amilyen lenni szerettem volna a főiskolás éveim alatt: bátor, belevaló. A zenészek karaktere idealizált, nem a valóságot tükrözi, de az elképzelésem mentén formáltam őket. A széthúzás nélküli barátságba, hogy reálisabb legyen a történet, egy kis feszültséget is belevittem. A történetek teljesen kitaláltak, nem kapcsolódnak valós eseményekhez.

– Milyen volt a könyvei fogadtatása?

– Az új könyvről még nem tudok beszámolni, csak pár ember visszajelzése ért el hozzám. Barátaimnak nagyon tetszik, de lehetséges, hogy ők kissé elfogultak. Én úgy látom, a célközönséget még nem értem el. Érdekes módon, bár a fiatalabb korosztályról szól a könyv, az idősebbek is szeretik. Sokan megtalálják benne azokat a helyzeteket, amelyek ismerősek számukra. Remélem, a harmadik könyvnek is pozitív fogadtatása lesz annak ellenére, hogy az komolyabb témát, a gyász feldolgozását írja le.

– Hogy érzi, fejlődött az évek során?

– Most már úgy írok, hogy nem akarok elsőre tökéleteset írni, mert úgyis alakul közben a történet és a regény is. Mikor elkészültem, akkor nagyon sokszor átolvasom, és úgy mutatom meg a szerkesztőnek, aki tüzetesen átolvassa és javaslatot tesz a javításra. Már sokkal tudatosabban írok. Nem csak hagyom, hogy a történet alakuljon valahogy, hanem konkrét céllal kezdek neki az írásnak. Most már fontos az is, hogy a romantika mellett megjelenjen az izgalom és a pszichológia is. Próbálom tematikusabbá tenni az írást, illetve terveim között szerepel egy írótanfolyam elvégzése.

– Van már elképzelése, hogy mi lesz a következő könyve?

– Most pihenek, az írás egy kicsit háttérbe szorul majd a munkakezdés és a bölcsőde miatt. Már van elképzelésem, egykötetes romantikus történetet írok, de egy-két évet biztosan kell várnia a közönségnek, mire elkészül a következő könyvem.

– Egy könyvet nem elég látni a könyvesbolt polcán, komoly marketingmunka kell ahhoz, hogy az olvasókhoz eljusson a híre, és emiatt térjen be a vásárló a boltba.

– Valóban így van, a kiadóm erre is figyel és igyekszik a könyv promócióját beindítani. Nem mindegy azonban az sem, hogy milyen minőségű könyvet veszünk a kezünkbe, szívesen adjuk-e ki érte azt az összeget, amibe kerül. Szerencsére olyan grafikus készítette a könyv borítóját, aki minőségi munkát tett le az asztalra. A könyv megjelenése illeszkedik a tartalomhoz. Fiatalos, színes, rikít rajta a rózsaszín, vonzza a tekintetet. Remélem, sokan fogják örömmel forgatni a könyveimet!

– Jól gondolom, hogy írónőként nem tud megélni?

– Még most is furcsa, hogy írónőnek szólítanak. Természetesen nem ez a fő foglalkozásom. Most fogok októberben visszamenni dolgozni a hivatalba, mert az elmúlt két évben itthon voltam a picimmel, Natasával.

– Kisapostagon?

– Nem, már Dunaújvárosban élünk, de a szüleim és az anyósomék (Szilágyi Lajosné, Zsuzsi, aki nemrég Kisapostag dísz­polgára lett – a szerk.) még ott élnek és a szívem csücske maradt Kisapostag. Azért is örültem annak, hogy a költészet napján páran eljöttek az írói beszélgetésre a kultúrterembe. Nekem nagyon jólesik, hogy többen érdeklődnek utánam a falumból.

Reméljük, nem csak Kisapostagon, hanem Dunaújvárosban is érdeklődnek majd a művei iránt. Az írónő könyvei már elérhetők az interneten, de Dunaújvárosban a Líra-Móra Könyvesboltban is, ahol személyesen is találkozhatnak a helyi alkotóval október 7-én, pénteken 15 és 17 óra között.