A program október 8-án szombaton 15 órakor kezdődik a megnyitóval, ami egyben a Rolling Stones témájú kiállítás megnyitója is.

Beszédet mond Gárdai Ádám, a Gastroblues Fesztivál szervezője, aki nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést, amit annak tud be, hogy 2001-ben a Rolling Stones korábbi szólógitárosa, Mick Taylor fellépett a bluesfesztiválon.

– Külön köszönetet szeretnék mondani Kováts Gergelynek és csapatának, amely létrehozta ezt a napot – tudtuk meg Gárdai Ádámtól.

A megnyitó után 15.30 órakor Rolling Stones-koncertfilmeket vetítenek, majd előadások következnek.

Este nyolc órakor kezdődnek a koncertek az aulában – maratoni hosszúságú lesz – kizárólag Rolling Stones-dalokból paksi, illetve paksi kötődésű zenészek közreműködésével, illetve meglepetésvendégekkel.

Néhány szót az ünnepeltről!

Két rockzenekar alakult 1962-ben. A Rolling Stones és az Omega

A Rolling Stones (jelentése gördülő kövek, de az angol szlengben nyughatatlan emberekként is szerepel) 1962-ben alakult. A szakirodalom szerint eddig a rock, a rock and roll, a beat, a rhythm and blues, a blues műfajokban szólalt meg, de a zenekedvelők körében első sorban blueszenekarként tekintenek rá.

A banda eredeti felállása a következő volt: Mick Jagger (ének, szájharmonika), Brian Jones (gitár, szájharmonika, vokál), Keith Richards (gitár, vokál), Ian Stewart (zongora), Dick Taylor (basszusgitár). Érdekesség, hogy több dobos is játszott velük: Mick Avory, Tony Chapman és Carlo Little.

Az évek során tagja volt a zenekarnak Mick Taylor, Charlie Watts (dob) és Bill Wyman (basszusgitár) is.

Pillanatnyilag három állandó tagja van a Stonesnak, Mick Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood (gitár, basszusgitár).

A Rolling Stones az egyik legtöbbet koncertező együttes, Magyarországon kétszer jártak. Egyszer 1995-ben, másodszor pedig 2007 nyarán, természetesen mind a kétszer telt ház előtt.

A koncerteket az akkori Népstadionban, a mostani Puskás Arénában rendezték meg.

A Rolling Stones a legidősebb rock-blues zenekar a világon. A másik 1962-ben alakult rockalakulat az Omega, bár annak jogállása most bizonytalan Benkő László – billentyű (2020), Mihály Tamás – basszusgitár (2020) és Kóbor János – ének (2021) halála miatt.