Az idén nagykorúvá értett tökfesztivál tizennyolcadik születésnapjához méltón három napon keresztül, három helyszínen, nagyszerű programkínálattal kényezteti a fesztiválozni vágyó közönséget.

Már pénteken délelőtt elkezdődtek a programok a környékbeli óvodás- és iskoláscsoportok nagy örömére. A hivatalos megnyitó és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő szavai után színvonalas programokon szórakozhatott a közönség. Szombaton érkezik Levente Péter, Raulék, Follow the flow, DR BRS és vasárnap este Rúzsa Magdival zár a tökfesztivál. Mindezek mellett külön gyerekprogramok, kiállítások, gyermekfoglalkozások, gasztroélmények és tökös programok várják az érdeklődőket. A kúria termeiben több témában láthatnak fotókiállítást. Ismét lehet korhű ruhákban fényképezkedni. Természetesen idén is megválasztják majd az óriástököt termesztők közül a Tökkirályt, és ahogy azt illik, meg is fogják koronázni a tökhintónál. De lesz tökös bringatúra is, egész nap közlekedő városnéző kisvonat és veterán autók és motorok bemutatója is a Szentháromság téren.

A szorgos tökfaragó gyerekek csodákat alkottak Fotó: Laczkó Izabella