Az augusztus 20-i ünnepségen rendezték meg a Dunaújváros Hangja tehetségkutató verseny döntőjét. Ennek főszervezői a BakElit Zenestúdió munkatársai voltak, akik első alkalommal hirdették meg az énekversenyt, ám az eredményt tekintve minden bizonnyal lesz folytatása is: fantasztikus tehetségek és kitűnő műsor jellemezte már a júliusi középdöntőt is a Bartók ligetben, most pedig a hét legjobb énekes, Rozner Éva, Szalai Gergő, Király Balázs, Bálint Imre, a fiatalabb Kiss Barnabás, a rapper Kiss Barnabás, Orsósné Karácsony Rebeka produkcióját láthatta-hallhatta a közönség, élőzenekaros kísérettel.

Az egyik támogató jóvoltából stílusosan egy limuzinnal érkeztek a szigetre az énekesek Fotók: LI

Fotós: LI

Bátran állíthatjuk, sikerült felülmúlniuk a ligetbeli fellépésüket, igazán élvezetes volt végigkövetni a tehetségek előadását, amelyeket utána értékelt is a zsűri. Erdős Viola énekesnő-rapper; Bolemányi Tibor, a Rádió 24 tulajdonosa, műsor­igazgató; Tóth Zoltán „Töki”, a Kaptár Music Pub tulajdonosa, a BeatKOHO gitárosa; és Barta Endre alpolgármester alkotta a négytagú zsűrit. Értékelőjükben elhangzott: nem egyszerű a feladat kiválasztani ebben az erős mezőnyben a legjobbat. A végső eredmény egyrészt a zsűri, másrészt a közönség szavazatai alapján alakult ki.

A verseny Facebook-oldalán elérhető űrlap kitöltésével voksolhatott a közönség (egészen az utolsó előadó fellépéséig), hogy ki legyen Dunaújváros hangja.

Extravagáns külsővel rukkolt ki a döntős produkcióra Barni

Minden szavazatot összesítve végül a mindössze 15 éves Kiss Barnabás lett a győztes.

Barniról már a középdöntő során megtudhattuk, hogy nagyon szereti a zenét és a színpadi szereplést. Rendszeresen jár énekórára, és az idei év elején egy hatalmas változás következett be: elkezdett mutálni, ám elképesztően jó, különleges hangszínnel lett ezzel megáldva, amivel kitűnően is bánik. Ehhez társul még egy bevállalós, extravagáns előadói képesség és készség is, így mindent egybevéve, nem meglepő a győzelme.

Aki nem volt részese a döntős produkciónak, mindenképpen nézze vissza majd a verseny közösségi oldalán (ahová valamennyi énekes előadását feltöltik). Amy Winehouse: Back to black című dalát adta elő Barni, és elég merész megjelenést választott hozzá, hogy még hatásosabb legyen a produkció: fekete csipkés öltözet, gyöngysor, fülbevaló és pirosra festett körmök.

Az egyik nyeremény egy stúdiófelvétel, hozzá pedig egy videó­klip is dukál majd

A színpad előtt természetesen nagy ovációval szurkoltak neki a barátai, akik az eredményhirdetés után pedig büszkén gratuláltak neki. Barni lapunknak elmondta, nagyon örül a győzelemnek. Nem számított rá, az a szándék vezérelte, hogy a fellépés során sikerüljön mindent kihoznia magából. Nem egy egyszerű dalt választott, tulajdonképpen már akkor kezdett vele foglalkozni, amikor mutálni kezdett. Az énektanárával készültek a dalra, de a színpadi mozgást maga találta ki hozzá. Barni felvételt nyert a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumba, itt fog színészetet, táncot, éneket tanulni. A dunaújvárosi verseny megnyerésével az egyik jutalma egy saját dal készítése videóklippel egyetemben (továbbá wellnesshétvége, valamint limuzinos autózás). A fiatal tehetség egyébként dalszövegeket ír és dallamokat is komponál, elsősorban a pop irányzatban. Mint mondta, rengeteg ötlete van és az első száma Remember címmel fog megjelenni.