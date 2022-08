Desmond Shum: Kínai rulett – Igaz történet hatalomról, korrupcióról és bosszúról

Desmond Shum az elszegényedett Kínában felnőve megfogadta, hogy az ő élete más lesz, mint a családjáé. Kemény munkával és szorgalommal amerikai diplomát szerzett, majd visszatért szülőhazájába, ahol az üzleti életben helyezkedett el. A munkája során ismerkedett meg az intelligens és ambiciózus Whitney Duannal, akivel nem sokkal később összeházasodtak. Bár kétség sem fért tehetségükhöz és becsvágyukhoz, az üzleti sikereiket annak köszönhették, hogy gyümölcsöző kapcsolatokat alakítottak ki a Kínai Kommunista Párt elitjével, az úgynevezett vörös arisztokráciával. Whitney és Desmond szárnyaltak: cégük virágzott, az övék volt Peking egyik legfényűzőbb szállodája, magánrepülőkkel utaztak, dollármilliókat költöttek kocsikra és műtárgyakra.

2017-ben viszont valami hirtelen megváltozott. Whitney eltűnt. És vele együtt három munkatársa is. Desmond pedig megírta a Kínai rulettet, hogy elmondja mindazt, amit az asszony talán már soha nem mondhat el. És ami miatt valószínűleg Desmond sem térhet majd vissza a hazájába.

A könyvet az Economist és a Financial Times is az év egyik legjobb könyvének választotta 2021-ben.

Desmond Shum Sanghajban született, a gyerekkorát Hongkongban töltötte. Az Egyesült Államokban, a Wisconsin-Madison Egyetemen szerzett pénzügyi diplomát, majd a Northwestern Egyetemen és a Hong Kong University of Science and Technology képzésén folytatott tanulmányokat. Ő alapította Kína leghatalmasabb légi szállítással foglalkozó logisztikai központját Pekingben, és tagja volt a pekingi Bulgari Hotel vezetőségének. A kétezres évek elején az elsők között volt Kínában, aki vagyonának egy részét jótékony célokra fordította. A Kínai rulett az első könyve.

„Ebből a memoárból kiderül, hogyan tartja kézben a kínai kormány az üzleti életet, és mi történik azzal, aki átlép egy bizonyos határt... A Kínai rulett olyan világba kalauzol, ahol a játékszabályok homályosak, és előbb-utóbb mindenkinek fizetnie kell.” – ez a vélemény a The New York Times hasábjain jelent meg.

„Kötelező olvasmány mindenkinek, aki érdeklődik Kína aktuálpolitikája iránt.” – írja a The Diplomat kritikája. (Forrás: Bookline)