Dunaújváros - Kedden délután a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában tartották meg a Violin Alapfokú Művészeti Iskola év végi gáláját.

A zajos sikerű esemény megnyitóján elsőként Puskásné Radnó Ágnes igazgató köszöntötte az ünneplőket. A gálán a közönség műfaji korlátok nélkül élvezhette a mozgásművészetet. A műsor nemcsak a korosztályok között invitált kivételes utazásra, hanem a különböző táncos műfajok között is. Így megmutatták tudásukat a művészeti iskola társastánc- és moderntánc-csoportjai Tóth-Varga Zsuzsanna és Nagy Noémi vezetésével. Fellépett a néptáncos gyermek- és utánpótláscsoport Pásztor Máté és Molnár Lilla, valamint Suplicz Mihály és Turóczi Rita irányításával. A No Control Dance Group, az iskola hip-hop-csoportja Kálmán Károly irányításával is elvarázsolhatta a színház közönségét előadásukkal.