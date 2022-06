Vasárnap este, a Bethlen téri Színház Nőkből is megárt – főszerepben Tordai Teri és Horváth Lili – című előadással búcsúzott a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza első ­MIKRO Fesztiválja. Csadi Zoltánt, a teátrum művészeti vezetőjét még szombaton este, Pokorny Lia színésznő nagy sikerű fellépése előtt kérdeztük:

– Egy éve kezdett konkrétabban is körvonalazódni e fesztivál ötlete. Őze Áron igazgatóval az volt az elképzelésünk, hogy egy különleges színházi élménnyel lepjük meg a dunaújvárosi közönséget az évad végén, egyben tisztelgünk az immáron harminc éve független intézményként működő teátrum előtt is. Meglátásom szerint sikerült fontos és értékes előadásokat elhoznunk Dunaújvárosba és a tapasztalataink és a visszajelzések alapján is elmondható, hogy a közönség nagyon nyitottan és pozitívan fogadta a MIKRO-t. Közel minden előadás telt házzal futott, többször is már napokkal korábban ki kellett tennünk a „megtelt” táblát. Azaz, örömmel láttuk, hogy a mi elképzelésünk és a nagyérdemű igényei, várakozásai találkoztak az elmúlt hét során. Dunaújvárosban az elmúlt évtizedekben még nem volt hasonló seregszemle, ám az első napok után már a kialakult egyfajta bensőséges fesztiválhangulat, amely egyben alkalmat teremtett arra is, hogy a közös dolgainkról beszélgessünk. Örömmel láttuk, hogy sikerült olyan polgárokat is megszólítanunk, akik korábban nem, vagy nem rendszeresen látogatták a Bartók előadásait. Remek gyermekdarabokkal debütál a Covid alatt kiépített új játszóhelyünk a Mikroszínpad, amit a jövőben szeretnénk maximálisan kihasználni. Külön köszönet illeti a színházunk munkatársait, akik egy meglehetősen húzós évad hajrájában nagyon sok munkát fektettek abba, hogy a MIKRO sikeres lehessen – fogalmazott Csadi Zoltán, akit a kamarafesztivál jövőjéről is kérdeztünk: – Őze Áronnal azt a vállalást fogalmaztuk meg, hogy amíg a jelenlegi színházi vezetés mandátuma tart, addig mindenképpen folytatni kívánjuk a MIKRO-t. Természetesen ehhez meg kell teremteni az anyagi forrásokat, de bőven vannak ötleteink arra, merre lépjen, fejlődjön tovább a MIKRO.