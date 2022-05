Leslie L. Lawrence: Szemiramisz elefántjai

A magánzsaru, John C. Lendvay megbízást kap, hogy derítsen fel egy furcsa gyilkosságot, továbbá szerezze meg megbízója számára a legendás Szemiramisz királynő elveszett varázskönyvét, amelynek segítségével akár elefántok is „lebegtethetők” a levegőben.

Hősünk kezdetben nem veszi komolyan az ajánlatot, mégis kénytelen lesz, mivel egy könyörtelen gyilkos sorra szedi áldozatait mindazok között, akik valaha is kapcsolatba kerültek a „varázskönyvvel”. John C. Lendvayt azonban nem olyan fából faragták, hogy megrettenjen néhány gyilkosságtól, és a tettes után ered. A rémtetteket így sem sikerül megakadályoznia, ám egyre szorul a hurok az elkövető nyaka körül. Nyomozása közben meggyilkolják Mr. Mendozát, Zuckermayer rabbit és még másokat is, de hősünket ez sem tántorítja el a feladatától, pedig Ms. Mabel egyre újabb képeket vásárol az iroda falára, Ms. Dolly pedig véglegesen hozzáköltözik. John C. Lendvay e megrendítő csapások ellenére is dacosan felemeli a fejét, s bár nem szívesen, de kipucolja a cipőjét, és a félelmetes ellenség szemébe néz...

A szerzőről: Leslie L. Lawrence 1939. június 15-én született Szilvásszentmártonon. Lőrincz L. László és Frank Cockney néven is ismert író, orientalista, műfordító. Tanulmányai során hosszú éveket töltött a Távol‑Keleten, ösztöndíjasként tanult az ulánbátori Állami Csojbalszan Egyetemen, valamint a bonni Friedrich Wilhelm Egyetemen. A tibeti és a mongol folklór és irodalom, valamint e népek történelme képezi tudományos munkásságának fő területeit. Mintegy 100 tudományos cikke jelent meg e témakörökben, ezenkívül burját és mongol eposzokat fordít. Munkájának része és szenvedélye az utazás, a mai napig is lehetőség szerint regényeinek minden helyszínét felkeresi, hogy az adott országnak és az ott élő népek kultúrájának minél szemléletesebb leírását tudja adni. Írói tevékenységét ifjúsági regények írásával kezdte. Jelenleg Magyarország legsikeresebb írója a könyveinek eladott példányszámát tekintve. 1966-ban nősült, két gyermeke van: lánya, Lőrincz Judit Lívia 1971-ben született, fia, Lőrincz Márton 1973-ban.

