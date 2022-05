Az egyesület célja, hogy a megye mestereinek összefogásával a paraszti tárgykultúrát megőrizzék. Az ő míves alkotásaikat, ruhákat, szőtteseket, edényeket, szerszámokat és különböző használati eszközöket láthatunk a kiállításon.

A megnyitón a gyűjteményt ajánló Lőrincz Etele textiltervező-iparművésszel beszélgettünk.

– Nem véletlenül idézem időről időre Kodály Zoltán szavait, „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Aki beleszületik ebbe, annak ez a vezérfonala, nem kell gondolkodnia, hogy mit hogyan csináljon, hiszen a kezét a hagyományok vezetik, főleg, ha tehetséges.

– Nem könnyű ma már népművésszé válni, főleg egyedül. Ezért hangsúlyoztam, hogy kell hozzá egy közösség, mint például a mi egyesületünk, ahol a többiek munkáját látva és a többiekkel beszélgetve sokkal könnyebb megtalálni az irányt, mint egyedül. Az alkotáshoz pedig türelem, tehetség és tanulás szükséges, s hozzá egy folyamatos segítő kontroll. A régi időkben a falu közössége is figyelt a benne dolgozókra. Abban az esetben, ha tetszett nekik, akkor követték, s ha nem akkor elvetették. Voltak közöttük specialisták, akik nagyon értettek hozzá, ők töltötték be a mostani zsűrik szerepét – fejtette ki Lőrincz Etele. Majd így folytatta: – Talán meglepő, hogy az országban Budapesten vannak a legtöbben, de ezt az ottani múzeumok és a kiállítóhelyek bősége indokolja. Hasonlóan sokan vannak Békéscsabán, ahol, ahogy a szakmában emlegetik: a „Mindenki Ancikája” bámulatos szervezőerejének köszönhetően minden nyáron tizenöt-húsz szakmában, négyszáz embernek tart tanfolyamot. Tehát nőnek virágok a városi aszfalton is.

– Elhivatott emberek dolgoznak magas színvonalon, de a megélhetésüket aligha tudják vele ahhoz hasonló szinten biztosítani.