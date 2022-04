Nem sok dolga akadt a műsorvezető Szabó Gabi Micinek legutóbbi beszélgetős estjén, ugyanis, amint letették a kávéspoharat az asztalra, a vendég Beleznay Endre (született ifj. Kiss Endre) nyomban belelendült, és közel két és fél órás pörgős stand up estet prezentált – a közönség legnagyobb örömére.



A házigazda-műsorvezető olykor próbálkozott visszatéríteni az egyre inkább belelendülő, sztoriból sztoriba egyből váltó színészt, ám a finom kísérletek rendre sikertelennek bizonyultak. Sőt, Beleznay érezhetően élvezte, hogy gyakorlatilag egy korlátlan időkeretben kibontakozhat.

Az óvodásévektől indult a show-műsor, és ha nem is egy könnyen követhető, lineáris történetcunami során, de azért csak eljutottunk a pályaválasztásig.

Beleznay Endre sztoriból sztoriba váltott Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

E nagy választás pedig már az iskolás évek alatt megtörtént. A kis – akkor még – ifj. Kiss Endre az iskolai szünetekben, majd később a délutáni napközis órákon is napi rendszerességgel járta körbe az osztályokat, és mesélt. Olvasmányélményeit gyúrta egybe a saját maga által rögtönzött fikciókkal, és kortársai imádták. A középiskolában fura kettősség jellemezte: szervezett diákszínpadot, jótékonysági sporteseményt, közben pedig év végén rendre bukásra állt legalább 5-6 tantárgyból. A pótvizsgán pedig könnyedén átsiklott.

A színművészeti felvételire közel 300 művet tanult és gyakorolt be, ám a színpadi karrier számára a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színháznál kezdődött. A művészlét jelentős része pedig a színházi büfében zajlott, Beleznay pedig több mint szoros barátságot kötött az alkohollal, amint fogalmazott: őszinte szerelem volt. Az egyik húzósabb estén egy könnyed balettmutatványnak köszönhetően lebontotta a fél büfét.



Az alkoholtól elbúcsúzott, megjárta Amerikát, ahol a színészet mellett marketinget tanult, PR-ral is foglalkozott. Visszatérve Magyarországra már jóval tudatosabban építette karrierjét. Dolgozott a hazai színházi élet nagyjaival – a teljesség igénye nélkül –, például Csiszárral, Mohácsival, Ascher Tamással is. Az igazi áttörést számára azonban a TV jelentette. Friderikusz egyik műsorában ő volt az az álriporter, aki többek között alaposan megtréfálta Koltai Róbertet is. Szűk két óra múltidézés után, a közelmúltról és a jelenről is beszélt. A járványhelyzet előtt több mint három tucat előadásban, műsorban szerepelt szinte párhuzamosan. A pandémia alatt sem állt meg, írt, fordított, új produkciókat tervezett. Tavaly debütált rendezésében a siklósi várban a Kinizsi a nép fia című látványos rockmusical. Beleznay közel 150 perc stand up után megkérdezte közönségét, ráérnek-e még. Mert sztorija még lenne bőven, éjfélig biztosan.