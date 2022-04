A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtárának szervezésében, 2022. április 11-én, a Győry-kastély dísztermében méltattuk a magyar nyelv ékességét.



Ezen a délutánon került sor a Perkátán élő, dolgozó, és alkotó, Simonné Fodor Anikó verseinek bemutatására.

A magyar költők születésének évfordulójáról is megemlékeztünk. Tóth Csaba egy népszerű gyermekverssel idézte meg a 100 évvel ezelőtt született Nemes Nagy Ágnes, Kossuth-díjas magyar költőt.

Említésre került a 150 évvel ezelőtt napvilágot látott nyelvművelő folyóirat, a Magyar Nyelvőr, a 190 évvel ezelőtt született Szarvas Gábor alapításában.

Az Ómagyar Mária-siralom egyike legkorábbi nyelvemlékeinknek, az első fennmaradt magyar nyelvű vers, amely a 13. században íródott egy latin vers átköltéseként, a Leuveni kódex pergamen lapjaira. Az értékes kódexet 100 évvel ezelőtt fedezték fel, amely 40 éve került a magyar állam tulajdonába. Molnár Ferenc fordításában, Fülöp Irén tolmácsolásában hallhatta a közönségünk.

Megemlékeztünk a 250 évvel ezelőtt született költőről, Kisfaludy Sándorról, a magyar irodalmi romantika előkészítőjéről, aki főleg a szerelmi lírájával alkotott maradandót. A költő kedvese szépségének rajza, természeti képe megjelenik a Szomorú szerelem c. versben is, amelyet Pavlicsekné Móker Tünde bemutatása igazolt.

A szerelmi líra fonalát két hölgy szavalata vette át, de immár egy kortárs alkotó tollából. Simonné Fodor Anikót köszöntöttük, akinek két gyönyörű -„Szólíts a nevemen ”, és – Szegény Ildikó grafikája nyomán – „Az én kedvesem ”- versét hallhatta a közönség.

Szeretettel köszöntöttük Anikót, aki Perkátán él a családjával, három gyermek édesanyja.

Nemes hivatása, az egészségügyi pályája mellett versírással is foglalkozik.

Szavaival élve: Régóta veti papírra a gondolatait, az áttörést viszont férje szeretetteli terelgetése, bíztatása, a családja támogatása hozta meg pár éve. Ekkor mutatta meg először – főleg a szeretetről, szerelemről, és a kapcsolatokról szóló – verseit a világnak.

A kezdő és amatőr versírók Irodalmi csoportjának tagjaként,- a pécsi költőnő, Hirth Éva által alapított, – Szép Szavak Birodalma antológiákban más számos, neves művész, és költő mellett szerepelnek Simonné Fodor Anikó versei.

Az irodalmi csoport moderátora: Lecsek Ilona.

A támogatók közt kiemeltük Némethné Mohácsi Bernadett mentor nevét.

A 2020-ban megszületett Lélekbélyegek c. antológia az egyéni, míg a következő évben megjelent Lélekmorzsák című kötete az egyéni költemények mellett csoportverseket is tartalmaz.

Az antológiák megjelenése egybeesett az egyik legszebb ünnepünkkel.

Karácsonyi ajándék volt Anikó számára mindkettő.

Az Élet témakörben hallhattunk Ady Endre és Keszei István költők vallomásáról, Siba Árpádné tolmácsolásában.

A Lélekmorzsák c. kiadvány csoportverseken, szép képi ábrázolásokon át enged betekintést a költők képzeletébe. Ha jól figyelünk, hallhatjuk a lélek rezdülését, hangulatát, örömét és fájdalmát.

Simonné Fodor Anikó „Az élet vászna” c. versét elmondta Zám Jánosné.

A vers Kné. H. Lívia: Összetartozás című festménye alapján fogalmazódott meg.

Tóth Ferenc Festőművész szép festményére íródott az álom, a gazdag képzelet, a mesevilágot vágyó gondolatok szép megfogalmazásában Fodor Anikó verse, amely megtalálható a Szép Szavak Birodalma, Lélekmorzsák antológiában. Az alapverset, az idézett sorokat Némethné Mohácsi Bernadett írta.

Anikó verse több irodalmi portálon is olvasható. Magyarország leglátogatottabb verses oldalán leltünk a „Pitymallat” gyönyörű versére, amelyet felolvasott Viczkó Ferencné.

Kóródi Mária „Tavasztündér” c. festményéhez írt egyik csoportverssel is megismerkedtek a hallgatók. Míg az első négy versszakot költőtársaik: M. Novák Éva, Varga H. Mária, Gáll Júlia és Buglyó Juliánna írták, addig az ötödiket Mohácsi Bernadett, majd az utolsó versszakot Fodor Anikó.

A „Tavasztündér 3.” c. költeményt- az írótársak tollából- felolvasta Rajcsányi Lászlóné.

A tavaszi ünnep jegyében bemutatkoztak a zeneiskolások. Áldott Hanna, Perei Hajnalka, Simon Kata és Vígházi Amina szép furulyajátékkal lepték meg a közönséget, Murányi József felkészítésében.

A gyermeki ártatlanság, a tisztaság méltóságának gondolatai megszólítják a felnőttet és gyermeket egyaránt. Fodor Anikó írói online oldalán megtalálható Palkó-versekkel játékos hangulatot idézett László Réka, Csóti Edit és Szarka Istvánné.

A gyermekkor feledhetetlen emlékképei elevenednek meg a Lélekmorzsákban található „Karácsonyvárás”, és a „Várakozás” című versek, valamint a Holnap Magazinban megjelent:

„A régi ház” című költeménye.

Az igaz, mély szeretetről szóló, a múlt illatát felidéző verssorokat bemutatta Zám Jánosné.

Anikó költészete sokszínű, bizonyítja ezt az is, hogy a természet változó színárnyalataival és annak hangulatával összhangban tud alkotni. Gyönyörű őszi versek születtek a tollából.

Az Ősz című verse megjelent a Perkátai Hírek oldalán is, amely ajánlásával szeretnénk felhívni a verskedvelők figyelmét! Némethné Mohácsi Bernadett szavait idézve e vershez kapcsolódóan:

„ Hihetetlen érzékkel ragadja meg az adott pillanatot, szép költői képekben. Szépen megszerkesztett, megegyező szótagszámban és egységben megalkotott tökéletes rímképlettel.”

A „Varjak” című kis alliterációval szinte elkápráztatta Siba Árpádné a közönséget.

Simonné Fodor Anikó gazdag érzelemvilágáról is tanúskodnak lírai alkotásai: Egyszer a lélek magasztos szárnyalásáról, „Boldogság” címmel, máskor pedig csendes szomorúságról, és mély bánatról, „Dermedt lét” címmel.

A következő önmegszólító verscsokor gondolatköre a bűn és a büntetés kérdése, amelyre az olvasó keresi, de vajon megtalálja-e a megbocsájtás válaszát?

A „Befűtöttek a pokolba” c. verset előadta maga a szerző.

Anikó másik szép, „Majd egyszer” költeményét bemutatta Némethné Mohácsi Bernadett.

Ha a versben ott van a töviskoszorú, akkor kell a megbocsájtás is! A legnagyobb ünnepünk egyike, a közeledő Húsvét jusson eszünkbe!

A húsvéti költeményekben megjelenő keresztút, az értünk való önfeláldozás, és végül a feltámadás olyan üzenet, amely hitet, reményt ad mindannyiunk számára.

A Biblia alapigéi: a hit, remény és a szeretet Anikó költészetében is jelen vannak. Fodor Anikó – Igrényi Sándor képéhez készült, – „Hittel élni” című versét előadta Szabó Zsuzsanna.

A költészet napi ünnepség befejezéseként meghallgattuk Fülöp Irénkétől, Anikó szép gondolatait, „Fohász” címmel.



Simonné Fodor Anikó a kötetek egy-egy példányát adományozta a helyi könyvtárnak, hogy bárki hozzáférhessen az antológiákhoz.

Anikó sikeréhez hozzátartozik, hogy ajánlás útján, a bemutatkozó versei elbírálása nyomán, felvételt nyert a Magyar Orvos Írok és Képzőművészek Körébe. 2022. májustól szerepelhet a rendes tagok között, a szeptemberi találkozón pedig lehetősége nyílik, hogy fiatal tagként bemutatkozhasson.

Anikónak gratulálunk a kivételes költészetéhez! Kívánunk jó egészséget, alkotókedvet, és további szép sikereket a versíráshoz!

Némethné Mohácsi Bernadettnek, a csoport társmoderátorának is szeretnénk kifejezni az elismerésünket! A Szép Szavak Birodalma c. két antológiában, a szerkesztői munkája mellett több verse is megjelent. Több irodalmi internetes portálon is nyert pályázatot. Két verseskötete jelent meg magánkiadásban. Antológiában is publikált, köztük a Magyar anyanyelvű alkotók országos kötetében. Líra kategóriában két bronz oklevelet nyert el, amelyhez szívből gratulálunk!

Szárnypróbálgatások címmel a 202I-ben, és 2022-ben megjelent antológiák egy-egy példányát ajándékozta a könyvtár olvasói számára.

Köszönjük az előadóinknak a kiváló szereplést!

Köszönjük a közönségnek, a vendégeinknek, hogy a jelenlétükkel, és figyelmükkel megtisztelték az ünnepet!

(Bevezető fotó, 1. 5. 6. 9. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. és a záró fotót készítette: Baráth Valéria)

(A 2. 3. 4. 7. 8. 10. 13. 14. 19. fotókat készítette: Szentes Kitti)