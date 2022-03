Ma 18 órai kezdettel Keresztes Ildikó koncertjét láthatjuk, akinek vendége Takáts Tamás lesz. Az előadás Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában lesz.

A koncertet megelőző sajtótájékoztatón Keresztes Ildikó elmondta, nem könnyű nőként tartania magát a rock és a blues műfajában, és azt is kiemelte, hogy ezt a két zenei műfajt nem lehet eltemetni.

A Best of Gastroblues Fesztivál harmincrészes DVD-kiadványokban szerepel a Keresztes Ildikó és barátai című anyag is.

Az énekesnő a paksi fesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy alapvetően szereti a fesztiválokat, a paksit különösen, többször is fellépett már itt.

– A fesztiválok azért nagyon jók, mert különleges hangulatuk van. A zenészek nem rohannak, van egymásra időnk, van lehetőség beszélgetésekre egy-egy étel és ital mellett.

A mai koncertbelépő árában benne van egy vacsora és egy borkóstoló is. ACs