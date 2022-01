Julie Klassen: A cornwalli hajótörött

Laura Callaway mindennap Cornwall szélfútta szikláit járja, és a zátonyra futott hajókról partra sodort kincseket gyűjti. Amikor egy különös akcentussal beszélő, sebesült férfit talál a vad szirteken, elhatározza, hogy a nagybátyja otthonában fogja ápolni, amíg fel nem épül. Ám a rejtélyes idegen furcsamód titkolja a múltját. Vajon kibírja-e a kettejük között szövődő vonzalom a falubeliek – és Laura – gyanakvását? Hazatalál-e a cornwalli hajótörött, és megtalálja-e mellette Laura az igazi otthonát?

A falubeliek is gyanakvással néznek az idegenre

Julie Klassen amerikai romantikus regényíró. Számos Christy-díj és egy Midwest Book Award nyertese. 16 évig dolgozott kiadói területen, és nemrég vonult vissza a Be­thany House Publishers szerkesztői pályájáról, hogy teljes munkaidőben írjon.

Álnéven nyújtotta be a kéziratot első regényéhez, a The Lady of Milkweed Manorhoz, csak ő és a főnöke tudták a szerző kilétét. Ezt azért érezte szükségesnek, hogy őszinte véleményt kapjon, hogy szerkesztőtársai ne érezzék kötelességüknek elfogadni azt közzétételre. Klassen is aggódott amiatt, hogy kollégái mit gondolnak az írásáról, később azt mondta: „Nem akartam zavarba jönni, amikor másnap bementem dolgozni”. Végül a kapott megjegyzések pozitívak voltak, és a kéziratot elfogadták közzétételre.

(Forrás: bookline.hu)