A projekt átadó ünnepséget Szurovcsák András ügyvezető igazgató nyitotta meg, bemutatva a fejlesztéseket. Az ügyvezető egy Ady Endre idézettel kezdte beszédét:

„Csak akkor születnek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek."

Szurovcsák András szerint a mostani beruházáshoz is bátorság és kitartás kellett.

Szurovcsák András ügyvezető igazgató

Fotó: Laczkó Izabella

Az eseményt megtisztelte jelenlétével és méltató szavaival dr. Nagy István agrárminiszter, Süli János Tolna vármegye országgyűlési képviselője és Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere is. Az utóbbi elsőként feltette a kérdést: Mit jelent Dunaföldvárnak a GOF Hungary Kft., a földvári malom tulajdonosa.

A malom nekünk a múlt, a jelen és a jövő.

Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere

Fotó: Laczkó Izabella

Ez a cég megmutatta mi is az a fejlődés, biztonságot ad nekünk a jelenléte. Nemcsak az iparűzési adója miatt, hanem a társadalmi felelősségvállalási miatt is. Nekünk az az érdekünk, hogy a mostani fejlődés ne álljon meg, és partnerként tekintsünk egymásra – fejezte be beszédét a polgármester.

Süli János azt emelte ki, hogy sok olyan beruházásra van szüksége az országnak, mint ami most Dunaföldváron elkészült. Ugyanis függetlenített, megújuló energiát használ fel a GOF Hungary Kft.

Süli János Tolna vármegye országgyűlési képviselője

Fotó: Laczkó Izabella

Nagy István köszöntőjében azt tartotta a legfontosabbnak elmondani, hogy a GOF Hungary Kft. azon az úton jár, ahol a magyar mezőgazdaságnak lennie kell.

- A magyar mezőgazdaságnak évtizedek óta a legnagyobb problémája, hogy a termelése jó, de a feldolgozó ipara nem. A feldolgozás a fejlődés útja. Dolgozzuk fel a terményeket, legyen malomipari termékünk, azzal menjünk a piacokra. A mostani beruházás is ezt szolgálja.

Beruházásokra rendelkezésünkre áll a pénz, élniük kell a gazdáknak a lehetőségekkel.

Dr. Nagy István agrárminiszter

Fotó: Laczkó Izabella

Ezután következett a terménytisztító és szárítóüzem átadó ünnepsége, az ilyenkor szokásos nemzeti színű szalag elvágásával.

A megnyitó rendezvény protokolláris része után, szakmai programok következtek. A már több éve megrendezendő gazdatalálkozón nagy számban megjelentek érdeklődve hallgatták a tájékoztató előadásokat, amelyet ebéd és kötetlen beszélgetés követett. Lehetőség volt a helyszínen megtekinteni az egyedi fejlesztésű tüzelés technikai berendezést, amely fosszilis energia felhasználása nélkül, a szárítást megelőző rostálás során képződő melléktermékek elégetésével keletkező hőenergia felhasználásával szárítja meg a terményt. A cég által kínált szolgáltatások köre tovább bővült az inputanyag kereskedelemmel is.

Fotó: Laczkó Izabella

A beruházás az „Élelmiszeripari Üzemek Komplex Fejlesztése” elnevezésű nyertes pályázat keretein belül valósult meg. A pályázat során a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztési beruházások, és az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítés volt az elsődleges szempont.

A GOF Hungary Kft. életében mindig meghatározó szerepet kapott az innováció, a fejlesztések, az alternatív technológiai megoldások iránti elkötelezettség és azok megvalósítása.

Erre jó példa a most átadott szárítóberendezés, amely hőtermelése fosszilis energiától mentes, működtetése megújuló energiával történik.

Működésének gazdasági célja a malom termelésbiztonságának és hatékonyságának növelése.

Fotó: Laczkó Izabella

Átadtak több, kizárólag elektromos meghajtással rendelkező rakodógépet is, az országban először működésbe állított öt tonna kapacitású rakodó a legmodernebb technológiát képviseli. Továbbá négy lítium ionos akkumulátorral rendelkező targonca, valamint egy komplett napelemrendszer is „szolgálatba” állt. Mindezek a vállalat versenyképességének növelése mellett hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez és a fenntartható jövő megteremtéséhez.