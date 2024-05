- Kulcson a megnövekedett lakosság és gyermekszám miatt, olyan jelentős lakossági igényeket kielégítő fejlesztések valósultak meg, mint a bölcsőde és ezzel együtt az óvoda fejlesztése, az Egészségház bővítése és nem utolsó sorban, településünk történetének legnagyobb beruházása az iskola bővítése és felújítása. Mindezek mellett szinte eltörpülnek az olyan fejlesztések, amik kevésbé látványosak, ám a mai kor elvárásai és a bővülő infrastruktúra kiszolgálása miatt a hatékony intézményi és hivatali munkához elengedhetetlenül szükségesek- számolt be Jobb Gyula polgármester.

- Ez történt meg az elmúlt időszakban. A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde informatikai fejlesztése közel 4 millió forint, a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése, pedig több, mint 8 millió forint értékben valósulhatott meg a Fejér Vármegyei Közgyűlés támogatásának és önkormányzati önerőnek köszönhetően. Egy nagyon fontos energetikai korszerűsítés a hivatali épület légkondícionálása is befejeződött. Ugyanakkor az olyan régi hátrányok ledolgozásán, mint az ivóvíz szolgáltatás teljes településre való kiterjesztése is folyamatosan dolgozik az önkormányzat. Az elmúlt időszakban megtörtént az ivóvízgerinc vezeték bővítése a Molnár Jenő utcában, csaknem 18 millió forintértékben, szintén vármegyei támogatásból. Ennek köszönhetően az ott élő családok a XXI. században olyan alapvető szolgáltatást, mint a vezetékes ivóvízszolgáltatás már otthonukban élvezhetik. A további ivóvízzel még el nem látott területek főgerinc vezeték kiépítésének kialakításán is dolgozik az önkormányzat- tájékoztatta lapunkat a polgármester.