Az elmúlt napokban volt részünk sivatagi porban, esőben, szélviharban, és azért napsütésben is. Hogy mitől is sötét ennyire egy felhő? Ahogy a felhő vastagszik és sűrűsödnek a porcseppek, egyre több fényt szórnak szét a víz- és jégcseppek, egyre kevesebb fény jut át rajtuk, ezért látjuk mi a földről még sötétebbnek a felhő alsó rétegeit. Lóg az eső lába; vörös az ég alja; holnap szél lesz; nem fog esni; lehúzza a Duna. Ismerősek ezek a mondatok? A meteorológusok is sokszor találkoznak ehhez hasonló bölcsességekkel, megfigyelésekkel. Mi most csak egyszerűen dokumentáltuk az égi jelenséget, és tesszük ezt közzé.