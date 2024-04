Az országos robottechnikai bemutatót idén egy a korábbiaktól kicsit eltérő szemlélettel szervezték meg. Egyrészt gondoltak a kisgyerekes családokra is, őket csábíthatták az óriási színes szappanbuborékok, az anyák napi készülődés, a mézeskalács díszítés, az arcfestés, vagy az ugrálóvár. A nagyobbakat már más érdekli, de nekik is jutott bőven a kínálatból, ha nem is a Star Wars kedves robotja, C-3PO a szelfiponton, akkor a mesterséges intelligencia kiállítás, a virtuális valóság hívogatása, a Dunaújvárosi Egyetem drónbemutatója, a Kiss Róbert vezette kreatív robotika foglalkozás, a kollaboratív hegesztőrobot, vagy az optimális ember-robot együttműködés egészen biztosan bevonzotta őket.

A felnőtteknek egy négyrészes előadássorozat jelentette a csábítást. Solymosi János űrmérnök, repülés- és űrtechnológiai igazgató már visszatérő vendég a Robotika kiállításon, ezúttal az űrtávközlés és a radartechnológia területén fellelhető érdekességek szerepeltek előadásának központjában. Nem is akárhogyan, hiszen saját cége, a a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. berendezésein és feladatain keresztül. Igyekezett megértetni hallgatóságával az űrtávközlés, azon belül is a deep space területén leküzdendő kihívások mibenlétét, és megoldási metódusait. Olyanokat, amire az egyszerű halandó nem is gondolna, például, hogy milyen pontossággal kell egy kommunikációs adatsugarat eljuttatni a célhoz és hogy milyen hőmérsékleti szélsőségeknek kell, hogy ellenálljon egy egyszerűnek tűnő űreszköz. Érdekes ezeket a dolgokat egy olyan ember szájából hallani, aki által fejlesztett, vagy gyártott eszközök ott vannak a műholdakon, a hold-föld kommunikációban és a radartechnológia számos területén.

A második előadás címe bátor és sokat sejtető volt: Amire az orvostudomány nem képes. A kutatóként aposztrofált Sárosi György egy olyan kapszulás kezelési kúrát mutatott be, amely állítása szerint újra aktiválja az őssejtet, aminek következtében lényegében a szervezet újratermeli minden egyes sejtjét, újabb harminc évnyi fiatalságot adva annak. Bár előadásában számos példával szemléltette a módszer hatékonyságát és működőképességét, és hogy 27 szabadalmat tartalmaz a „termék”, ennyi alapján nehezen eldönthető, hogy az emberiség megváltása érkezett el ezzel, vagy pár év múlva már egészen más relációban olvashatunk róla.

Darabos János - aki magát csak egy túlképzett szikvizesként határozta meg - előadásának középpontjában is az egészség volt, de abból a megközelítésből, hogy a különféle összetevőjű vizek milyen hatással vannak a szervezetünkre. A Hajdúsámsonból érkezett vállalkozó családi vállalkozása dicsekedhet az ország első bio-minősítéssel rendelkező ásványvizével. Zalatnay László helyi gazdaságfejlesztő előadásának a címe Jövő forgatókönyve és eligazodás a jelenben címmel zajlott.

Az édesanyákra is gondoltak, párhuzamosan a frissiben átadott gasztro-épületben hallgathattak előadást a kovászról a fermentálásról, a permakultúráról és a szappankészítésről, de kézműves kirakodóvásár is várta őket.