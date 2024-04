Természetesen az előbb felsoroltak mellett vércukor, koleszterin, testsúly, testzsírszázalék, vázizomszázalék és BMI mérés is igénybe vehető volt. A vizsgálatokkal párhuzamosan orvosi tanácsokat és előadásokat is hallgathattunk a nem fertőző betegségek megelőzéséről és a járványügyi helyzet magyarországi állásáról dr. Müller Cecília országos tiszti főorvostól. Valamint dr. Németh Zoltán főorvostól arról kaptunk információt, hogyan készüljünk fel páciensként egy műtéti beavatkozásba?

Fotó: Horváth László

A programról résztvevőket és orvosokat kérdeztünk

– Sóti Istvánné: Rendszeresen járok szűrésre, hiszen fontos számomra az egészség. Mindig örömmel jövök és bizakodom, hogy időben sikerül észrevenni, ha valamiben gond lehet. Az első vizsgálatnál az van a papírra írva, hogy minden rendben van, de azért 77 évesen már akadhatnak kisebb zökkenők. Nagyon jó, hogy itt szépen sorban haladnak a vizsgálatok.

Minden helyben van és nem kell hónapokat várni egy-egy vizsgálatra.

– Dr. Zseli József: A járványt megelőző években évente két alkalommal tartottunk ilyen rendezvényt. Most ez az első ilyen szűrésünk, ahol még új szűrési technikákat is alkalmazhatunk. Ilyen a spirometria légzésfunkciós vizsgálat, ami a Covid után indokot is. Főleg azoknál, akik átestek az alapbetegségen. Szintén fontos a négyvégtagos vérnyomásmérés, vagy a PSA mérés, illetve a többi szűrési program. Amennyiben kiszűrünk valamilyen elváltozást, problémát, ott javaslatot teszünk a további vizsgálatokra. Óriási előny, hogy ez a falun belül történik, tehát azokat pácienseket szűrhetjük, akiket magunk is kezelünk.

Fotó: Horváth László

– Csizmadia György vállalkozó: Amíg az ember 30 egypár éves, addig nem vesz észre dolgokat. 40 év után még aktívnak érzi magát, de már vannak jelek. A mai Magyarországon kétfelé válik a középkorosztály. Egy része elkezd tudatosan foglalkozni az egészségével. Amennyiben minőségi életet akarunk folytatni, akkor azt időben el kell kezdeni. Természetesen ez nemcsak a testmozgásról, az étrendről, zöldség- és gyümölcsfogyasztásról szól, hanem a megelőző vizsgálatokról is. Tapasztalataim szerint még kevesen lépnek a tettek mezejére, de már sokkal többen gondolkoznak a változtatáson. Ehhez kitűnő alkalmakat nyújtanak az ilyen rendezvények. Jöjjön, menjen, lássa és csatlakozzon az ember!

– Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos: Nem vagyok elégedett Magyarországon az együttműködéssel az állampolgárok részéről. Nem sikerült még kellően tudatosítani, hogy

sokkal egyszerűbb és könnyebb lenne megelőzni a betegségeket.

Akár az elsődleges megelőzés, tehát az életmód, a védőoltások segítségével, akár a szűrésekkel, amik már egy fennálló problémát szűrnek ki. Ugyanakkor még idejekorán, amikor az még vagy teljesen gyógyítható, helyreállítható az egészség, vagy pedig sokkal hatékonyabban tudnak az egészsége érdekében egyfajta prognózist, gondozási protokollt a szakorvosokkal együttműködve létrehozni. Sajnos a népegészségügyi szűrővizsgálatokra is átlagban, országos átlagban a meghívottaknak a 30 százaléka jön el. Ez nagyon alacsony. Például a human papilloma vírusnál, ami a méhnyakrákot okozza, azt tűzte ki célul a WHO, hogy 90 százalékban kellene megjelenni. Ez nem a nagy számok álmodásáról szól, hanem azt jelenti, hogy ilyen szűrési kapacitás mellett egyetlen nőnek sem kellene méhnyakrákban meghalnia! Magyarországon ez most évente ötszáz főt jelent! Nem győzöm hangsúlyozni! Egyetlen egynek sem kellene!

Fotó: Horváth László

Különleges műszereket is megismerhettek

– A mai nap különleges berendezéseket is használnak. Információnk szerint itt is maradnak a helyi háziorvosi ellátási rendszerben.

– Lehetőségünk nyílt arra, hogy egy projekt keretében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azoknak, akik vállalkoznak ezeknek a műszereknek a használatára, és valóban a betegeik szolgálatába állítják, beszerezzünk különféle műszereket és felszereljük a háziorvosainkat ezzel. Ez nyilván többletfeladat az orvos számára, hiszen magukat a készüléket is meg kell ismerni. A népegészségi szűréseken túl, további egyedi, egyéni szűréseket biztosítanak. Hiszen itt légzésfunkciós vizsgálatra, EKG és még számos egyéb olyan dologra van lehetőség, ami nem népegészségügyi szűrést jelent, hanem esetleg a családi halmozódások okán, vagy valamilyen előző megbetegedés okán egy fokozott gondozással kell követni a betegnek az életútját. És akkor ezt itt helyben, alapellátási szinten meg lehet valósítani, és nem kell szakrendelésre bejelentkezni. Én azt gondolom, aki ambicionálja magát és ennek a jelentőségét kellően értékelni tudja, az örül ezeknek a készülékeknek. A kollégák is, és természetesen, akik profitálnak ebből, a betegeik is – hallottuk az előadásokat megelőző percekben dr. Müller Cecília országos tisztifőorvostól.

Fotó: Horváth László

Szűrésekben segédkeztek

Az egészségnap lebonyolításában közreműködött melanoma szűréssel dr. Gorka Eszter onkodermatológus, PSA szűrésnél dr. Rácz Lajos urológus főorvos és Rácz Éva, légzésfunkció, négyvégtagos vérnyomás-mérésnél dr. Zseli József háziorvos és a Vöröskereszt Nagyvenyimi Alapszervezete, testsúly-, testzsírszázalék, vázizom, BMI mérésnél a védőnői szolgálat munkatársai, továbbá segítették a rendezvény zökkenőmentes lefolyását a művelődési ház dolgozói, munkatársai. A program házigazdája dr. Zseli József háziorvos volt.