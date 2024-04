Március 15. és 17 között Erdélyben, közelebbről a Partiumban Nagykárolyban tettek eleget egy meghívásnak. A házigazda a Nagykároly Környéki Szent Orbán Borrend volt, amely borversenyt rendezett ebben az időszakban.

– A pénteki nap a barátkozás jegyében folyt egy jó ízű vacsora, és borok mellett. Eközben belecseppentünk egy vörösboros besorolásba is. Szombaton a borverseny bírálásában segédkeztünk, százhetvenhét minta gyűlt össze, és négy bizottságban bíráltunk. Sok szép tétellel, és kiváló bíráló társakkal találkozhattunk. Az eseményen társunk volt Kovács Róbert is, a Hajósi Szent Orbán Borlovagrend nagymestere, aki egyben a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének frissen megválasztott elnöke is.

Szeretnénk köszönetet mondani, hogy gondoltak ránk a nagykárolyi barátaink, és megtiszteltek minket a meghívással. Újabb tartalmas hétvége volt ez a borrendünk életében!

– tudtuk meg Schmidt Attilától, az adonyi borrend nagymesterétől.

A borrendet az eseményen Schmidt Attila mellett Májer Béla krónikás és Boldog Tamás ceremóniamester képviselte

A következő héten a Hajósi Hegyközségi borversenyen bíráltak az adonyiak, összesen kétszáztizenkilenc mintát kóstoltak. Schmidt Attila az ötös bizottság elnökeként, Boldog Tamás a hatos bizottságban bírált, Boldog Józsefné borrendi tag pedig a borok kiadásában jeleskedett.

Az adonyi borrend nem tétlenkedik a közeljövőben sem, két borversenyen való részvétel előkészületeit teszik meg.

A legfontosabb esemény a saját rendezésű XXXI. kistérségi borverseny. A házigazda április 27-én, szombaton Perkáta lesz, a mintákat április 20-án szombaton 8 és 12 óra között Adonyban, Perkátán, és Iváncsán lehet leadni.

Április 20-án szombaton Dunaföldváron rendezik meg a XIV. Duna-menti települések borversenyét. Ebben az esetben az adonyi borrend vonzásköréhez tartozó települések gazdái a bormintákat Adonyban április 17-én szerdán Schmidt Attilánál adhatják le.