- Akik jártasak a közéletben, és figyelemmel kísérik az aktuálpolitika alakulását, nem lepődnek meg a közéleti szerepvállalásán, hiszen korábban az MSZP-ben politizált. Viszont így minden bizonnyal arra is kíváncsiak lennének, hogy most miért a kormánypárti oldalt erősíti?

- Az MSZP helyi szervezetének tagja voltam, a pártból két évvel ezelőtt léptem ki. Van az a mondás, hogy változik a világ és benne változunk mi is. Úgy vélem, az MSZP nem tudott már változni, s nem tudott a kihívásokra megfelelő válaszokat adni. Láthattuk a közelmúltban, hogy úgynevezett stratégiai együttműködést kötött a párt a Demokratikus Koalícióval. Az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy a felkéreckedett a DK-listára, az EP-listájukon az ötödik helyet kapta. Tulajdonképpen ezzel szerintem a függetlenségüket adták fel. Ennek volt már előzménye egyébként jó néhány évvel ezelőtt. 2019-ben is már komoly komoly feszültség volt. Az egyik akkori párttársam, akinek nem mondom a nevét, mivel jelenleg is tag, azt mondta, ebben a nagy "összefogósdiban" az MSZP fel fog oldódni, és azt gondolom, így is lett. Bár nem szándékosan, de 2022-ben jómagam is hangot adtam a nemtetszésemnek. 2022 után nem foglalkoztam aktívan a politikával, az iskolát vezettem. Viszont láttam, hogy mi folyik Dunaújvárosban. Láttam, hogy rossz irányba mennek a dolgok, mintha egy lecsúszó pályán lenne a város. Szerintem érzékletes példa és tudják is a dunaújvárosiak, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy évtizedekig rivalizált Dunaújváros Székesfehérvárral egymással akár a gazdaság, akár a sport területén. Sajnos azt látjuk, hogy ez már nem így van, a megyeszékhelyünk bőven elment mellettünk, hiszen sokkal fejlettebb, gazdagabb, prosperálóbb lett, Dunaújváros pedig egy lecsúszó város. Ezért vállaltam a polgármesterjelölti felkérést.

- Nagy a baj Dunaújvárosban? Hogyan látja a város helyzetét?

- Azzal van a baj, hogy nem történt semmi. Emlékezzünk vissza, hogy mi volt itt tavaly tavasszal, úgy nézett ki Dunaújváros, mint a Jurassic Park. Nem volt lenyírva a fű, rendezetlen területek jellemezték, és sok esetben a lakóknak köszönhettük a köztisztaságot. Holott ne felejtsük el, ez önkormányzati feladat, ezt az önkormányzatnak kötelessége ellátnia. Értem én, hogy egy jó közösségépítő dolog az, ha együtt söprögetjük a leveleket vagy éppen takarítjuk el a havat, s tartjuk rendben a lakókörnyezetünket, de azért ez egy önkormányzati feladat. Én nem látom tisztának a várost, mondhatni eléggé gazdátlannak tűnik.

- Egy város vezetését komplexen, egységesen kell kezelni, de nyilván az egyik legfőbb pillér a gazdaság, erre lehet minden mást építeni. Milyen stratégia mentén erősítené meg ezt a fundamentumot? Ha Dunaújvárosról van szó, megkerülhetetlen a vasmű, de vannak még nekünk más nagyvállalataink, sőt, rengeteg kis-és középvállalkozás...

- Azt szoktuk mondani, hogy ha él a gyár, él a város. Bár ez nem önkormányzati hatáskör, mégis, az egyik legfontosabb terület. Itt a kormánnyal együtt kell működni, s nem ellendrukkerként, vagy a vezető személyéhez kötni a viszonyt. A vasművel szorosan együtt kell dolgozni, folyamatosan kapcsolatot kell tartani. Azt látom a város egészére vonatkozóan, hogy a munkahelyteremtésben nem történtek előrelépések, pedig évtizedekre visszamenőleg, az előző városvezetéseknek mindig is prioritás volt az, hogy nemcsak mennyiségi, hanem minőségi munkahelyeket teremtsenek. Az látszik, hogy az elmúlt öt évben semmilyen törekvés nem volt erre. Ezt bizonyítja az is, hogy a jelenlegi városvezetésnek például az egyetemmel nincsen szakmai kapcsolata, nem látom a szoros együttműködését sem a szakképzési centrummal, sem a tankerülettel, hogy Dunaújvárosban jól képzett szakemberek végezhessenek, és maradjanak is itt a városban. No, és még nem is beszéltem Dunaújváros önkormányzatának a hiteleiről...Az én elképzelésem az, hogy természetesen a kormány támogatásával, de mind a nagyvállalatok, mind a közép- és kisvállalatokkal együttműködve, valódi-élő kapcsolattal újraindítani Dunaújváros gazdaságát.

Fotó: DH

- Ahhoz, hogy vonzó legyen a város minden benne élő számára, talán nagyobb hangsúlyt kellene fektetni városüzemeltetésre, infrastrukturális fejlesztésre...

- Egyetértek. Egyúttal szeretném felhívni az olvasók figyelmét is arra, hogy azok a nagyberuházások, amelyet átadását mostanára időzítették, például a kerékpárút hálózat fejlesztése, azok még mind az előző, a 2019 előtti városvezetés nyertes pályázatai voltak, amiket a jelenlegiek fejeztek be. Ha már így történt, akkor feltenném a kérdést, vajon miért van az, hogy a választások előtt készültek el velük? Talán ilyen ügyetlenek voltak és most tudták összerakni ezeket a pályázatokat, de lehet, hogy hideg politikai számítás van mögötte, ezért időzítik mostanra. Viszont ezzel tulajdonképpen éveket loptak el az emberektől, mert már évek óta lehetne használni például a kerékpárutakat, vagy éppen az új bölcsődét. Azt is láthatjuk sajnos, hogy az úthálózatunk tragikus állapotban van, sőt, ennél még rosszabb a járdák helyzete. A parkolókat pedig még nem is említettem... Azt gondolom, hogy az a területi murvázás, amit csinálnak, használhatatlan a mozgássérült vagy az idős emberek számára.

- Mennyire fontos egy város vezetése során az, hogy legyen egy stratégia, ami alapján végezhetik a munkát?

- Ez ugyanolyan, mint az iskola életében is a tanév elején elkészített munkaterv, vagyis elengedhetetlen. Amióta rálátásom van az önkormányzati munkára, mindig is stratégiák és tervek mentén végezték a munkát. Viszont ha megnézzük a mostani városvezetést, láthatjuk, hogy mi lesz a vége annak, ha nincs vezetői tapasztalat...

- A Fidesz, a KDNP és a JUVE már bejelentette a közös képviselőjelölteket is mind a tíz választókörzetben. Milyen a csapat?

- Széles a spektrum a jelöltjeink munkásságát, képzettségét tekintve, van köztünk például közgazdász, agrárszakember, pedagógus, informatikus, jogász is. Azt gondolom, hogy egy ütőképes, jól képzett, a saját szakmájában már bizonyított csapatról beszélünk. Kidolgoztuk a választási programunkat is, amelyet a következő időszakban részletesen is megismerhetnek a választópolgárok.

- A család mit szólt ahhoz, hogy ismét politikai szerepet vállal?

- A feleségem azt mondta nekem, "Apa, te most elemedben vagy, csináld, meg kell nyerni!"