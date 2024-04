Ha egyénileg szervezzük utazásunkat, gyakran fel sem mérjük, mennyit töltünk a tervezéssel, a repülőjegyek és szállodák keresésével, az útvonalak, térképek böngészésével.

Társlapunk, a heol.hu írásában többek között arra is felhívta a figyelmet, ha utazási irodánál lefoglaltunk és kifizettünk egy utat, annak összege nem változik, hiába ingadozik – legtöbbször számunkra épp rossz irányba – a forint árfolyama, vagy hiába nő az infláció. Mivel a nagyobb utazási irodák jellemzően charterrepülőket vagy buszokat működtetnek, attól sem kell tartanunk, hogy túlfoglalás miatt lemaradunk a járatról, vagy nem érjük el az átszállást, ami máskor bizony előfordulhat.

A megbízható utazási irodák csakis folyamatosan ellenőrzött partnerekkel állnak üzleti kapcsolatban,

így garantált az ígért minőség, s átverős ajánlatba biztosan nem futhatunk bele. Az utazási iroda választása azért is jó döntés, mert rendkívüli esemény (például extrém időjárás vagy rendkívüli politikai események) esetén az utazási irodának kell gondoskodnia a hazahozatalunkról, illetve más helyen történő elszállásolásunkról. Akinek elsődleges a biztonság és a nyugalom külföldön, az biztos, hogy utazási irodával szervezi szabadságát, mert így készen megkap minden igényelt szolgáltatást, és a kint tartózkodás előtt és alatt is az iroda intézkedik minden esetben.

A jó és megbízható utazási irodák szakemberei több éves, olykor évtizedes tapasztalatokkal, munkakapcsolatokkal rendelkeznek a világ minden pontján. Így nemcsak az adott utat szervezik meg gyorsan és hatékonyan, de akkor is rövid időn belül reagálnak, ha alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez: például időjáráshoz, váratlan helyzetekhez.

Tévhit, hogy az utazási irodák nincsenek versenyben az internetes árakkal!

Az alacsony árakat a szolgáltatások minőségével és a biztonsággal kell összehasonlítani. Nem mindegy, hogy kicsit olcsóbban jóval rosszabb szálláshoz, repülőjegyhez jutunk, vagy reális összegért, az utazási irodák által elérhető kedvezményekkel számolva jóval színvonalasabb szolgáltatást vehetünk igénybe. Az utazási irodák sokféle, magánember számára nem elérhető kedvezményes lehetőséghez is hozzáférnek.

Hubacsek Emília, a dunaújvárosi IBUSZ iroda vezetője azon a véleményen van, hogy az emberek szívesen intézik az utazásaikat személyesen.

– Az emberek bíznak az utazási irodákban, mert sokszor jártak rosszul az internetes foglalással.

Egy utazást megszervezni irodán keresztül sokkal biztonságosabb, előnye, hogy minden leszervez az iroda, az ügyfélnek nem kell semmivel foglalkoznia.

Külföldön pedig a szervezett utaknál mindig rendelkezésre áll magyar nyelvű idegenvezető vagy asszisztencia. Rengeteget számít a személyes kapcsolat is, sokan kérnek olyanok is segítséget tőlünk, akik egyébként online kezdték el intézni az ügyeiket. Elsősorban a közép és az idősebb korosztály keres fel minket, ők tartanak a legjobban az online ügyintézéstől, de meglepően sok fiatal is hozzánk fordul, és nem az internethez. Egy utazás során sok kérdés merülhet fel, és azokat személyesen jobb intézni, mint a világhálón. Az IBUSZ-nál is van online foglalási lehetőség, de szerintem kikerülhetetlen az efajta ügyintézés közben a személyes kapcsolat fenntartása is.

Lényeges, hogy az utazási irodák megbízhatóak, a koronavírus-járvány alatt több kis és közepes iroda bezárt, letisztult a piac.

Akik mégis online intéznék az ügyeiket, azoknak azt tanácsolom, érdemes utánanézni egy-egy ajánlatnak, például arról tájékozódni, hogy az adott szállás korábban milyen értékeléseket kapott.