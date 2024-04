– Az első és legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy növeljük lakosság létszámát. Baraccsal közös önkormányzati hivatalt üzemeltettünk, de ahhoz, hogy a településünk önálló lehessen az volt az egyik feltétel, hogy minimum 2000 főt elérje a lakosság száma. Az elmúlt időszakban ugyan bővültünk, de ettől létszámtól még messze vagyunk. A jelenlegi folyamatokat figyelembe véve jól állunk, hiszen sikerült időközben másik két önkormányzattal társulnunk, akik hasonló cipőben járnak, mint mi. Dunaszentmiklós és Nagykarácsony hasonló gondokkal küzdött. Összefogva viszont nagyon jól tudjuk üzemeltetni a településeinket, nincsen nézeteltérés közöttünk és nagyon jó a közös hivatalunk. Fontos megemlítenem, hogy a létszámnövelést annak idején azért is szerettük volna, mert óvodánkba összesen 38 gyermek járt és a születési statisztika is igen lehangoló volt. Ha a jelenlegi folyamatokat figyelembe vesszük most bővítenünk kell az óvodai kapacitást. Szeptembertől 20 százalékkal fogunk eltérni a jelenlegitől, ezt a törvények lehetővé teszik. Most 50 gyermek, szeptembertől pedig közel 60 gyermek fog óvodába járni. Tehát elmondhatjuk azt, hogy ezt a célt sikerült megvalósítani.

Kisapostagon is a jövő nemzedékét a fiatalok adják

Fotó: Kállai Félix

– Programot ígértünk arra, hogy a fiatal családok részére vonzóbbá tegyük a települést. 2016-ban sikerült bevezetnünk egy letelepedési támogatást, amit azóta minden évben legalább négy család vett igénybe. Évente négy családot tudtuk támogatni abban, hogy életüket itt Kisapostagon kezdjék el.

– Hatalmas probléma volt a felszíni vízelvezetés az egész településen. Mindenki emlékszik biztosan arra, hogy a meredek utcákból a hirtelen lezúduló csapadékvíz mennyi hordalékot vitt a főútra, az utakra. 2014-et követően indult el az a folyamat, amelynek részeként minden évben több meredek utcát sikerült fölújítanunk és a vízelvezetést úgy megvalósítani, hogy ezek a problémák, amelyek előtte felmerültek minimalizálódjanak. Említhetem itt akár a hivatalunkkal szemben lévő Akácfa közt, a Petőfi utcának a páros oldalán található kis meredek köz ügyét és még sorolhatnám tovább. 2024-re már gyakorlatilag felújításra került majdnem az összes meredek utcánk, kivéve egyet, a Széchenyi utcát, ami a most folyamatban lévő Top pluszos programból őszre szintén felújításra kerül. A patak rézsülyének állékonysága is egy hatalmas probléma volt. Az elmúlt években több programból kapott forrást a település. Itt is sikerült olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami hosszú időn keresztül biztosítja azt, hogy a patak part állékonysága megmaradjon.

Folyamtban van a járdaépítés

– Szintén 2014-ben több olyan kérés volt az irányunkba, amelyet igyekeztünk megoldani. Az egyik legfontosabb megoldandó probléma az volt, hogy a főutcák mellett nem volt járda. Örömmel elmondhatom azt, hogy 2024. szeptemberére – amikor elkezdődik az iskola – reményem szerint és a kivitelező elmondása alapján a 6-os úti buszmegállótól egészen a Deák utcáig akadálymentes járdán tud mindenki közlekedni. A járdaépítés első lépését 2016-ban valósítottuk meg a Deák és a Táncsics utcák közötti szakasz megépítésével. Igen nagy restanciáink voltak még. Érdemes megemlíteni szerintem a Széchenyi utcát. Itt van az óvoda és az iskola is. A felújítás által, ahol csak lehetséges stabilizált padka fog épülni, ez olyan lesz, mint ami a Deák utcában látható, piros térburkolatú „gyalogjárda”.

A lakosság már használatba is vette a felújított Feljáró utat

– A következő vállalásunkat is teljesítettük, hiszen az összes felhordó utunk felújításra került. A Kossuth Lajos utca, a Gárdonyi utca, a Váczi út, a Táncsics utcának a meredek szakasza, a Deák utca. A napokban készült el a Feljáró útnak a felújítása, amely teljes mértékben saját forrásból valósult meg. Részben felújításra került a József Attila utca, teljesen új burkolatot kapott a Meggyvágó út és még sorolhatnám az összes külterületi út közül a Hegyalja utat, a Papírgyári utat, a Völgy utcát és az Iparos utat, ami szintén egy nagy beruházás volt. Ez egy alternatív útvonal a település megközelíthetőségének érdekében, illetve ezen az úton keresztül a kiépült ipari területre gyakorlatilag közvetlenül be tudnak jönni a teherautók, nem kell, hogy terheljék a település keskeny, nem nagy teherbírású útjait. Fontos megemlíteni emellett, hogy a járdaépítés, illetve a biztonságos közlekedés kialakítása is fontos szempont mindegyik beruházásunknál.

Azt átadást követően Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője és Nagy Attila, Kisapostag polgármestere ki is próbálták az azóta már közkedvelt kerékpárutat

– Megépült a kerékpárút és arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kerékpárút megépítésével teremtettünk alapot arra, hogy a külterületekről betörő csapadékvizet – ami 2010-ben nagyon komoly áradást jelentett például a patakban – sikerült megszüntetnünk. Az elmúlt években a nagy esőzések idején sem tört be annyi csapadék a településre, mint azt megelőzően.

– 2014-ben szintén egy kérdés volt még az ipari parknak a létrehozása. Előtte szarvasmarha, állattártó telepként működött. A település határában terül el. Ott az elmúlt időszakban több vállalkozás is megtalálta a helyét. Hamarosan indul a napelempark beruházás is. Ezen a területen még szabadon áll egy közel négy hektáros terület, ami valószínűleg hamarosan szintén beépítésre kerül.

Rotyog a finom halászlé

Fotó: Dienes Andrea

– 2014-ben is azt ígértük a lakosoknak, hogy ki fogjuk bővíteni a kulturális programokat. Én úgy gondolom, hogy tényleg sikerült egy-két olyan eseményt megszerveznünk, amelyeknek most már komoly hagyománya van, itt említhetem például a Halászléfőző versenyt. Mostanában a Falunap is egy olyan eseményé vált, ahova már nagyon szívesen látogatnak a környezetünkben élő lakosok is, nem csak a Kisapostagiak.

A Falunap a megújult piactéren jelentős tömeget vonzott a falu méretéhez képest

Fotó: Dienes Andrea

– A megígért beruházásokon felül meg szeretném említeni a településközpontnak a felújítását, modernizációját. Hamarosan átadjuk a mini skanzenünket, amely a település történelmi értékeit tartalmazza, illetve meg kell említenem a bölcsőde nyitását és nagyon sok középületünk felújítását.

A piactér átadása

– Ha 2014-ben valaki azt mondja és szavatolja, hogy ez mind sikerül nekünk, akkor én nagyon-nagyon örültem volna neki.