A fiatal dunaújvárosi együttes eddig derekasan helytállt a legrangosabb európai sorozatban, hiszen például éppen a Sabadell elleni hazai meccsen óriásit játszva, a papírformával mit sem törődve, egy góllal kapott ki Dunaújvárosban. Szintén egy találattal volt csak jobb itthon a görög Betsson, idegenben pedig büntetőkkel nyert csak a francia Mulhouse, akiket aztán a legutolsó meccsen, szintén remekelve legyőztek Gardáék – ezzel első győzelmüket aratták.

Az új lebonyolítási szisztéma szerint csak a csoportelsők jutnak be a négyes döntőbe, amire már korábban elveszítette esélyét a DFVE, azonban most sem feltett kézzel ugranak medencébe. A csütörtöki lazább nap után pénteken délután már útnak is indultak a lányok Spanyolországba. Ahol a tisztes helytállás lehet a céljuk – vetettük fel a kérdést Vad Lajos vezetőedzőnek. – Nem szeretem ezt a kifejezést, hogy tisztes helytállás – jelentette ki erre határozottan a szakember.

Aztán így folytatta:

Nem érdekel minket, hogy ők a Bajnokok Ligája címvédői.

– Itthon is így tettünk, s majdnem csodát tettünk, a döntetlenért támadhattunk a találkozó végén. Persze, maradjunk a realitások talaján, nyilván ők az esélyesek, de megpróbálunk mindent, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Az biztos, hogy mindenféle teher nélkül ugorhatnak a lányok medencébe – tette hozzá.

A Bajnokok Ligája új lebonyolítási rendje szerint a négy csoport élén végző csapat jut be a négyes döntőbe, ahova az utolsó kör előtt minden hely elkelt.

Ami a DFVE négyesét illeti, a Sabadell veretlenül áll az élen, számukra ebből a szempontból tét nélküli a meccs.

Az eddigi négy fordulóban egyedül a Dunaújváros tudta megszorongatni őket, a többi találkozón a legszűkebb sikerük öt gólos volt.

Gardáék jelenleg 4 ponttal az utolsók, őket egy-egy ponttal előzi meg a Mulhouse és a Bettson. Azaz egy bravúrral, és a másik meccs alakulásától függően, még előrébb is léphetnek a tabellán.