József nem volt Jézus apja, de apukaként, édesapaként nevelte Jézust. Így ez az ünnep a gyermekeik sorsát meghatározó apák ünnepe is lett. A székesfehérvári szemináriumi templomban Spányi Antal megyés püspök az egyetemes egyház védőszentjének, Szent Józsefnek liturgikus ünnepnapjához kapcsolódva áldásban részesítette a családapákat. A főpásztor szentmisét mutat be a város papságával. A fehérvári egyházmegyében a hagyomány szerint minden templomban megáldják az édesapákat, kérve Szent József közbenjárását és áldását rájuk és családjuk életére. A szentmisében a főpásztor többek között arról beszélt, hogy a mai fiatalok elé olyan életmodellt állít a közgondolkodás, amely az önmegvalósítás hamis csapdájába vezeti őket, és ez nem felel meg az Istentől elgondolt emberi élet céljának. De szóba hozta József példáján keresztül a család fontosságát és a családfő szerepének jelentőségét is.

Korábban Ferenc pápa úgy fogalmaz, hogy Szent József a csöndes engedelmesség embere, aki magára vette az apaság terhét, mely nem tőle, hanem az Atyától származott. Végigvitte az apaságot minden velejárójával együtt: nemcsak támogatta Máriát és a kisdedet, hanem fölnevelte a gyermeket, mesterségre tanította – elkísérte az érett felnőtt korig. Mindezt egyetlen szó nélkül. Az evangéliumban József egyetlen szót sem szól. A hallgatás, a csöndes engedelmesség embere ő. Vállalja az apaságot és a misztériumot, azt mondják, hogy az Atya árnyéka: az Atyaisten árnyéka. És ha az ember Jézus megtanulta azt mondani az Atyjának, akit Istenként ismert, hogy „apa”, akkor azt József tanúságtételén keresztül tanulta meg. Ő az az ember, aki megőriz, növeszt, előrevisz minden apaságot és minden misztériumot, de nem tart meg belőle magának semmit. Ő a nagy József, akire Istennek szüksége van ahhoz, hogy előrevigye a nép hazavezetésének misztériumát az új teremtés felé. A gondok, az aggodalmak közepette, életünk sötét időszakaiban tanuljunk Szent Józseftől, aki tudja, hogyan kell a „sötétben járni”, „hogyan kell meghallgatni Isten hangját”, „hogyan lehet csöndben előre haladni”.

