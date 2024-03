A diákok azután kapták a lehetőséget, hogy külföldi Liszt Ferenc Magyar Kulturális Intézetekben, így a bécsiben is bemutatkozhassanak, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium is értékesnek, hagyományőrzőnek értékelte a Pannonos médiacsapat dokumentumfilmjeit. Ez óriási dolog, olyannyira, hogy például áprilisban ugyanitt Koltai Lajos, aki az Oscar-díjas film, a Mephisto operatőre volt, és akit magát is a Maléna című film operatőreként Oscar – díjra jelöltek mesél majd az általa rendezett Sorstalanság és Semmelweis film forgatásának kulisszatitkairól is. Korábban mi is többször beszámoltunk a duol.hu-n a Pannonos diákok országos filmfesztiválokon elért kiváló eredményeiről.

Különleges lehetőség

A médiacsapat különböző érdekes témákban kérte a hallgatóság figyelmét: például abban, hogy vajon hogyan lesz Radnóti Miklós egyik legszebb verséből, a Nem tudhatom címűből videoklip és iskolahimnusz. De azt a filmet is bemutatták, amely a Vizsolyi Biblia utolsó fennmaradt példányának megmentéséről szól, hiszen a Szentkönyvet megtámadta a penész, így a Biblia mindennapos ápolást igényel. Egy harmadik filmben pedig arra keresték a választ, hogy hogyan lehet kapcsolatot találni Juhász Gyula Milyen volt című költeménye és a híres Szerelem első vérig trilógia között. Ezekkel a filmekkel korábban, Magyarországon számos országos fődíjat nyertek a különböző diákfilmfesztiválokon.

A generációk kultúrfelfogásáról

A diákok, Bolya Sára, Vörös Rebeka, Kálmán Lilla, Faragó-Székely Attila és tanáraik, Tóthné Kolmankó Diána, Némethné Ámon Erika és Pachmann Péter arról is meséltek a bécsi intézetben, hogy hogyan lehet a diákok filmnyelvi eszközeivel hagyományt őrizni, és talán, ami a legfontosabb, hogyan lehet a kultúrát a mai tizenévesek számára elérhetővé tenni és életben tartani. Szó volt a különböző generációk kultúrafelfogásáról és arról, hogy ezek a generációk éppen a filmnyelves eszközök hatására újra képesek kortól függetlenül a közös örökségápolásra.

Az előadás végén nézői kérdésekre válaszoltak a diákok, a Collegium Hungaricum főigazgatója, Méhes Márton pedig bécsi filmforgatásra hívta meg a dunaújvárosi médiacsapatot.