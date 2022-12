Az utóbbi években számos rangos díjat hoztak el mértékadó filmes diákfesztiválokról a Pannon Oktatási Központ (POK) diákjai. Legutóbb, áprilisban a keszthelyi Helikonon remekeltek. Akkor a Pannon tanulói egy pályázat keretében utaztak Vizsolyba, hogy filmet forgassanak a hungarikum minősítéssel ellátott vizsolyi Bibliáról. A diákok célja az volt, hogy ne úti film készüljön a fontos magyar nyelvemlékről, hiszen abból már több tucat jelent meg az elmúlt évtizedekben. Emberi sorsokon keresztül igyekeztek bemutatni a Károlyi-biblia magyar történelemben betöltött szerepét, fontosságát és a vizsolyi hagyományőrzőket. Egyedi ötlettel, egy, a településen dolgozó takarítónő szemszögéből mutatták meg, miért képvisel felbecsülhetetlen kulturális értéket a református biblia, és miért létfontosságú mindennapos karbantartása.

Forgatás közben a dunaújvárosi Kultik Dózsa Mozicentrum kamaratermében Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

– E forgatás keretében másik műfajjal ismerkedünk. A magyar irodalom egyik klasszikusát, Juhász Gyula: Milyen volt... című remekét dolgozzuk fel egy versfilm formájában – mondta el lapunknak Pachmann Péter televíziós személyiség, a POK médiacsoportjának vezetője.

Pachmann Péter

– A teljes forgatáson több mint két tucat diák vesz részt. A tanulók számos kreatív ötlettel segítették a munkafolyamatot. A korábbiakhoz hasonlóan most is kiváló volt a hangulat, és bízom abban, hogy egy nívós, jó kis filmet készítünk. A Pannon Oktatási Központnál minden feltétel adott, hogy eredményesen dolgozzunk. Ezúton is köszönjük a Kultik Dózsa Mozicentrum partnerségét és segítségét – tette hozzá Pachmann Péter.

Az új POK-os moziban szerepet vállalt Berencsik Attila színész, képzőművész, aki az 1985-ben forgatott és 1986-ban bemutatott Szerelem első vérig című film főszereplőjeként Beri Ary néven vált ismertté.

Berencsik Attila színművész örömmel vállalta a felkérést

– Először talán 1984 körül jártam Dunaújvárosban, akkor egy lagzin léptünk fel a Beri Ary és a Játékos Fiúk „rakendroll” zenekarral. Emlékszem, nem volt fuvarunk, vonattal jöttünk, belőtt hajjal és beöltözve. Szép kis társaság voltunk. A kalauznak kellett szólni, hogy még ne indítsa el a vonatot, mert épp raktuk fel a dobot, meg az erősítőket. A lagziban egy vendéglátós zenekarral párosban nyomtuk. Ha már Dunaújváros..., Hagyó Bélával és Fekete Jenővel is sokat zenéltünk, sőt laktunk is együtt. Örömmel vállaltam ezt a felkérést, és jó volt itt lenni és együtt dolgozni a POK csapatával. Számos tehetséges diákot ismertem meg. Bízom benne, hogy ez a versfilm is sikeres lesz – mondta el lapunknak Berencsik Attila.

(A színésszel készített nagy interjúnkat lapunk egy későbbi számában olvashatják majd – a szerk.)