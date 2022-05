A dalt a Budapest Sportaréna teltházas közönsége többször is hallhatta a Redbull Pilvaker rendezvénysorozatán (tőlük a Pannonosok a dal felhasználási engedélyét is megkapták), Szakács Gergő és a két szövegíró, Fura Csé és Sub Bass Monster előadásában. A Pannonos diákok és tanárok most egy zenei alapra énekelték és rap-pelték fel a szöveget és mellé egy látványos videoklipet készítettek iskolájukról és Dunaújvárosról. Címet is adtak a klipnek: ’A Pannon az otthonom marad’.

A Pannon az otthonom marad

A munka produkciós vezetője Pachmann Péter volt, aki évek óta nemcsak a Tv2 reggeli műsorában, a Mokkában, hanem a Pannon Oktatási Központban is dolgozik.

Sohasem látott lelkesedéssel álltak neki a munkának a diákok és nagy örömünkre a tanárok is, akik nemcsak az előzetes stúdiómunkából, tehát a dal felénekléséből, hanem a videoklip leforgatásából is jócskán kivették a részüket – meséli Péter, aki külön fontosnak tartja, hogy az egész munka, a hangfelvételtől a videoklip forgatásán és megvágásán át alig egy bő hétig tartott. Nyilván ehhez kellett egy profi forgatócsapat, amelyet ezúttal is az a Kalmár Alexander vezetett, akinek közreműködésével a Pannonosok például tavaly különdíjat nyertek a rangos Bujtor István filmfesztiválon és amelyről a Dunaújvárosi Hírlap és a duol.hu is beszámolt korábban vezető hírként.

Maga a dal és a videoklip pontosan azt az ellentétpárt szemlélteti, amelyet 1944-ben Radnóti Miklós is megpróbált papírra vetni a második világháború Magyarországot fenyegető árnyékában. A diákok pontosan és jól megértették, hogy a béke a mai világunk egyik legfontosabb alapértéke és hogy béke nélkül az élet apró és csodálatos értékei sem ugyanolyanok. Béke nélkül minden törékeny és esetleges.

Pachmann Péter egykor haditudósító volt

Pachmann Péter egyébként haditudósítóként tucatnyi alkalommal forgatott filmet a délszláv háború poklából, Szarajevóból, később, amikor New Yorkban ledőltek a Világkereskedelmi Központ ikertornyai, Afganisztánból és Pakisztánból is jelentkezett élő tudósításokkal, így kézenfekvő volt, hogy erre is rákérdeztünk.

Péter azt mondja, hogy korábban lelkes volt és tulajdonképpen mohó, mert nagyon szerette volna látni és megérteni a háború megalkuvást nem tűrő természetét, így kérdés nélkül utazott ezekbe a térségekbe. Szerinte neki sokkal könnyebb dolga volt 20-25 évvel ezelőtt, mint azoknak, akik mostanában Ukrajnából, az ostromlott városokból igyekeznek tudósítani újságíróként a közvéleményt.

Egyrészt sem a délszláv válság idején, sem pedig az Osama Bin Laden utáni amerikai hajsza közben nem uralkodott el annyira a dezinformációs hadviselés, mint manapság, tehát jóval egyszerűbb volt tudósítói helyzeteket, nyilatkozó tisztviselőket találni, ráadásul jóval több hitele is volt annak, amit mondtak. Péter azt mondja, ma már a hadviselés jelentős részét teszi ki a tudatos dezinformálás, amely városokért, falvakért folytatott csaták kimenetelét dönti vagy döntheti el. Másrészt szerinte a haditechnika fejlettsége olyan erős, hogy a munkájukat végző újságírók éppúgy célpontokká váltak a mostani háborúban, mint maguk a harcoló felek. A drónról indított támadások közben ugyanis a mozgó célpontok nemcsak katonák, hanem akár a harcokról tudósítani igyekvő, harckocsikba rejtett újságírók is lehetnek és ez manapság tényleg életveszélyessé teszi az újságírói munkát.

Megkérdeztük Pétert, hogy mi volt a megterhelőbb pillanat a számára a haditudósítói munka közben. Azt mondta, hogy a tömegsírok kihantolásánál semmi sem borzalmasabb, különösen, amikor azt látja az ember, hogy könnyeikkel küzdő édesanyák, fiatal kamaszgyerekeik fényképét tartják a sírgödör szélén és keresik, várják a bizonyosságot, hogy vajon az ő szeretett gyermekük a kihantolt halottak között van-e.

Pachmann Péter szerint a most leforgatott videoklip nemcsak az iskola, a Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium alapításának 10-dik évfordulójára állít nagyon szép emléket, hanem a benne részt vevő diákok és pedagógusok markáns kiállását is jelképezi egy békés, élhető világ mellett.