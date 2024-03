Egy igazán hangulatos dzsemborival búcsúzott egymástól a Lorántffy Zsuzsanna Technikum közössége egymástól a tavaszi szünet idejére: az utolsó iskolai napon tartották meg a már hagyományos DÖK-napjukat. Mint arról a technikum beszámolt, ekkor nem volt tanítás, hanem sok játékos programmal várták a diákokat, amelyeket az az osztályszervezett, amely megnyerte a diákigazgató-választást. A nap elején Marczona Tamás igazgató átadta az iskolai élet irányítását Cseh Leila diákigazgatónak. A változatos programok között volt foci, röplabda bajnokság, mozizás, zene, csillámtetoválás, hajfonás, hajgöndörítés, hajvasalás. Voltak előadások is. Először az iváncsai akkumulátor gyár képviselői tartottak tájékoztatót az iskola vegyész tanulóinak. Ezután a Duna Dog Center Alapítvány bemutatója következett, a nap végén pedig honvédségi előadás is volt. A lorántffys rendezvényen jelen volt Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója is.

Forrás: Az iskola Facebook oldala