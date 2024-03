Élményt ajándékozni mindig nagyszerű dolog. Hiszen ilyenkor a megajándékozott "bevonódik" az ajándékozó örömet okozni vágyó gondolataiba és közösen ünnepelhetnek. Szóval a siker és az elégedettség szinte garantált.

Ugyanakkor a Kemi-Ker immáron második nőnapi workshop-ja továbbra is egyedülálló a városban. Hatékony marketing elgondolásuk kapcsán a leginkább férfiakból álló vásárlói közösséget hatékonyan bővítik a dekoráció és a lakberendezés iránt érdeklődő hölgyekkel is. Közben olyan termékkel kedveskednek leendő vásárlóiknak amiben kétségkívül nagyon jók a festékek területén.

A pénteki nőnapi rendezvényt a Verebély úti szakáruház speciálisan kialakított épületében tartották, amelyet már a tervezés időszakában is ilyen jellegű képzéseknek álmodtak meg a vállalkozás vezetői. A nőnapi akció a tavalyihoz hasonlóan láthatóan nagyon sikeres volt, a bemutatóasztaloknál a szakértők előadását figyelmesen hallgathatták a résztvevő hölgyek, majd ki is próbálhatták magukat a dekorációs festéshez kedvet érzők. A kezdeményezés kapcsán a Kemi-Ker kereskedelmi igazgatóját, ifjabb Márton Zoltánt kérdeztük meg.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– A szakembereknek rendszeresen szervezünk bemutatókat, oktatásokat. Ezzel párhuzamosan a lakosság felé is nyitni szeretnénk. A nőnap, az elmúlt év tapasztalatai alapján nagyszerű lehetőség, hogy bemutatkozhassunk a lakosság kreatív festés iránt legjobban érdeklődő tagjainak, és közben tiszteletünket is kifejezhessük a hölgyeknek e neves nap alkalmával. Vállalkozásunk beszállítói nagyon pozitívan fogadták az ötletünket ezúttal is. Így a közreműködésükkel ki lehetett próbálni a krétafestést, a készre kevert falfestékeket, a dekorációs falfestést, valamint a bútor-, csempe- és ajtófestést, a fémhatású festékeket és speciális szerszámokat is. Az egyes termékcsaládok pontos ismertetésén túl a technikák szakszerű alkalmazásában is segítséget kaptak a vállalkozó kedvű hölgyek. Már folyamatosan vannak tematikus workshop-ok üzleteinkben. Így minden technikát – amelyre itt csak kipróbálni van lehetőség- alaposabban is el lehet sajátítani. Nagy öröm számunkra, hogy ennyien kíváncsiak voltak ránk, eljöttek és megtiszteltek bennünket az érdeklődésükkel – mondta el a festék­áruház kereskedelmi igazgatója.