Csütörtökön, azaz március 21-én éjszakai sportrendezvény vár a gimisekre, amely során a fiatalok különféle sportágakban mérhetik össze ügyességüket. Március 22-én, pénteken Gimi Gála lesz a Bartók Kamaraszínházban. Délelőtt diáktársaikat, délután 17 órakor pedig szülőket, volt és jelenlegi tanárokat, illetve a megívott vendégeket szórakoztatják majd az iskola fellépői.

Március 23-án, szombaton Nagy Találkozás címen öregdiák-találkozóra várják a jubileumi év 600 regisztrált résztvevőit. A vendégek a délelőtt folyamán kiállításmegnyitón (10 óra, aula), Végh Árpád művészettörténész előadásán (10:30, 111-es terem), Kárász Anna olimpiai bajnok élménybeszámolóján (10:30, tornaterem), Szmodics László tanár úr színjátszópróbáján (10:30, grafika/régi klub), énekkari próbán (10:30, 08-as terem), város- és iskolatörténeti vetélkedőn (11:30-tól, 111-es terem), régi idők tesijén (11 óra, tornatermek) és régi idők matekján (11:15, 112-es terem) vehetnek részt.

A Nagy Találkozáson délután a 13 órai „Ki nyer ma?” című zenei vetélkedő, és a 14 órai, tornatermi megnyitó és műsorok mellett óriás csoportképen szerepelhetnek a résztvevők (14:14, udvar), de tanári fogadóórára (15 óra, tornaterem), és közös éneklésre (16:30, tornaterem) is várják az érdeklődőket. Emellett folyamatosan látogatható lesz a régi relikviákból nyílt kiállítás (földszinti folyosó), valamint a pólókiállítás (tesis folyosó), sőt, a bejáratnál elhelyezett adományláda is egész nap elérhető lesz, és az aulában zajló képnézegetésre is folyamatosan várják majd az öregdiákokat, az aulában és a sátorban pedig „Vidd magaddal a nap képét!”, gyors fotó készítésére is lehetőségi nyílik majd. A rendezvény várhatóan 17 órakor ér véget.

A hétvégi programkavalkád után is folytatódik a pezsgés az iskolában. Március 25-én, 26-án és 27-én, a volt gimis tanárok és diákok tartanak majd érdekes órákat az intézmény jelenlegi diákjainak.

Keretes: Lapunk már tíz évvel ezelőtt, a gimnázium fennállásának 60. évfordulójának alkalmából tartott nosztalgikus kavalkádról is tudósított. A jubileumi találkozón akkor a legendássá vált tanárok által tartott tanórákat hallgathatták meg az egykori diákok. A retro tanórákon különféle emlékek között is kutathattak a résztvevők. A program során interaktív faliújságon több száz régi fotó is helyet kapott, továbbá legendás igazgatók előtt is tisztelegtek az ünneplők emléktáblával, tanterem-névadóval. A 60. évfordulón a programok között évtized-találkozók és iskolagála is szerepelt.