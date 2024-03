A döntőig menetelt 47 perce

Jól taktikázott, a megérzéseire hallgatott, majd a jó mezőre ugrott Balázs

Pár hete startolt Magyarországon Az ugrás című vetélkedő. Rögtön az első adások egyikében találkozhattunk Molnár Balázzsal, aki dunaújvárosi, egy budaörsi gyógyszertárban dolgozik és két kisfiú büszke édesapja. A városi közönség a nagy sikerű drum and bass bulik szervezőjeként is ismerheti Balázst, aki korábban több neves külföldi DJ-t is elhozott városunkba, amíg életének szerves része volt a szórakoztatóipar. A műsorban drámai végjátékot követően 2,5 millió forinttal lett gazdagabb. A boldog nyertessel beszélgettünk.

Fotó: Laczkó Izabella

Irány a casting és Hollandia -Felhívtak, mivel már szerepeltem egy adatbázisban korábbi jelentkezésem miatt. Megkérdezték, hogy elmennék-e egy castingra, amire igent mondtam. A műsort Hollandiában vették fel, ott építették fel a pályát, ami egy óriási híd, valószínű nagyon nehéz mozgatni, vagy olyan sokba kerül a felépítése, hogy egyszerűbb a játékosokat és a stábot kiutaztatni a helyszínre. Összesen 250 embert vittek ki busszal a felvételekre, elszállásoltak bennünket, teljes ellátást kaptunk. Két hétig tartott a forgatás, több adást vettek fel az alatt az idő alatt, úgy tudom, hogy hat részt naponta. Ugrás az ismeretlenbe -Amikor visszahívtak a casting után, hogy beválogattak, akkor mondták, hogy következő héten el kell mennem a Cyberjumpba, ami egy trambulinpark és ott kellett egy próbaugrást végrehajtani, az nem volt öt méter, mint a játékban, hanem csak maximum három méter. Leugrottam és ezzel kerültem be végül a biztosan játékban résztvevők közé. Fotó: Laczkó Izabella Mindig csak a helyes megoldás felé -Maga a játékmenet úgy néz ki, hogy a játékosok választanak egy kapitányt, ami úgy történik, hogy van egy mondat, amit be kell fejezni. A befejezésre vannak alternatívák, a játékosok közül mindenki tippel, aki a leggyorsabban kiválasztja a helyes választ, ő lesz a kapitány. Nekem sikerült, én lettem a kapitány ebben a részben. Aki ezt a címet megszerzi, sokkal nagyobb előnyből indul, viszont számolni kell a stresszel, hogy kiből mit hoz ki ez a helyzet. Úgy érzem, hogy belőlem pozitív hatást váltott ki, ez a fajta stressz segített nekem. Egészen addig nem izgultam, amíg a híd fel nem emelkedett velünk, ahogy ez megtörtént a pulzusom legalább felment kétszázra, nagyon ideges lettem. -Az én feladatom volt, hogy kiválasszam az első játékost, aki elindult a pályán, az elején kettő, majd három és végül négy válaszlehetőségből választhatnak a versenyzők. Fokozatosan nő a pályák nehézsége. Mivel én voltam a kapitány, a célom az volt, hogy a játékostársaim minél tovább jussanak, mert így kitapossák az utat előttem, így a nyolcadik pályán sikerült becsatlakoznom, ahol mivel leesett az előző játékos, így csak három alternatívából kellett választanom, így ez kicsit könnyebbség volt. A legvégén segítséget kellett kérnem, így elvettek egyet a lehetséges válaszok közül, így ki tudtam logikázni a helyes választ, jól döntöttem, mert ráugrottam a helyes választ rejtő mezőre és nyertem. Fotó: Laczkó Izabella A győzelem mámoros pillanata Még sohasem nyertem semmit, amikor világossá vált, hogy nyertem az maga volt a katarzis. -A pénz az nem olyan sok, de maga a tény, hogy az ember nyer a tévében valamit, amit később nagyon sokan láthatnak, az nagyszerű érzés. Teljesen álomszerű az egész, tényleg olyan, mintha csak egy álom lett volna, amikor már vissza tudtam nézni az adást, akkor realizálódott bennem ez az egész. -Nagyon jó élmény volt, sok pozitív emberrel találkoztam. Nagyszerű, életre szóló élmény volt. A műsorban említettem, hogy a tervem az, hogy nyereményből Disneylandbe utazunk a családommal, ez még egyelőre képlékeny, még megbeszéljük otthon. Ha nem is oda, hanem egy hasonló európai helyszínt választunk majd.

