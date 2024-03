Mint minden szülő, mindenki szeretné, ha számára a legjobb iskolában járna gyermeke. Olyan iskolát szeretne választani, ahol a gyermeke a legjobban ki tud teljesedni, olyan alapokat kap, ami a későbbi életére, személyiségére a lehető legjobb. A következő sorozatunkban az iskolaválasztáshoz szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, akiknek hamarosan első osztályba megy a gyermeke.

Minden dunaújvárosi intézménynek lehetőséget biztosítottunk arra, hogy bemutassák, milyen oktatási, nevelési programmal és tanító nénikkel várják leendő dákjaikat.

Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola

Köznevelési típusú sportiskola és általános iskola vagyunk. Ennek a kettőnek a kombinációja határozza meg pedagógiánkat. Jövőképünk:

„Szeretetteljes légkörben, modern szellemiséggel és sporttal a boldog, sikeres gyermekekért!”

Fontos küldetésünk, hogy tanulóink megszerezzék az életben való eligazodáshoz szükséges tudást úgy, hogy hasznos és élményszerű legyen a tanulás folyamata és a közösen eltöltött szabadidő. Módszertanunk a Komplex Alapprogramra épül, mely az elméleti megközelítéseket gyakorlatorientáltan és kreatívan dolgozza fel. Célunk a differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás biztosítása. Alprogrami foglalkozásainkon a logika, a művészet, a digitális világ, az életgyakorlat terén van lehetőség az elmélyülésre. Mindezek mellett a robotika világát is becsempésszük munkánkba. Már első osztálytól ismerkednek tanítványaink a programozás alapjaival. Sakkoktatásunk is beépült az oktatási palettába. Fontosnak érezzük a nyelvtudás kiszélesítését is, így iskolánkban az angol mellett a német nyelv megtanulására is biztosítunk lehetőséget.

A Vasvári 462 tanulójának közel 90%-a sportol leigazoltan, vagy hobbiból, de szívesen látunk más érdeklődési körrel rendelkező gyermekeket is. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy félévkor tanulmányi átlageredményünk 4,24 volt, ami kiemelkedő. Magatartás és szorgalom terén is a 4-es átlag fölött tudjuk értékelni diákjainkat.

2024-2025. tanévben három első osztály indítását tervezzük, melyek mindegyike a hagyományos, napközis rendszerben fog működni, hogy a délutáni elfoglaltságokat, edzéseket támogatni tudjuk. Az 1.a sportiskolai kerettantervű osztályunkban az egyéni sportot űző gyerekeket, míg az 1.b és 1.c osztályban mind az emelt szintű testnevelés tagozat iránt érdeklődő labdás és egyéb sportokban jeleskedő „örökmozgókat” , mind az iskolánk iránt érdeklődő azon gyermekeket várjuk, akik szabadidejükben szívesen kipróbálnák valamelyik szakkörünket vagy tömegsport foglalkozásunkat.

1.a osztály osztályfőnöke Szabó Judit lesz, aki 25 éve dolgozik intézményünkben. Hitvallása, hogy „a jó tanár egész életében átható példát ad, egy olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt.”( Dr. Csermely Péter) A tanítás-tanulás mellett fontos számára a tanár-diák közötti bizalom, a fokozatosság elvének betartása, a következetesség, a játékosság és a humor.

1.b osztály osztályfőnöke Sebestyén Marianna lesz, aki szintén 25 éve iskolánk tanítója. Véleménye szerint a gyermek világa őszinteséggel, elfogadással, sok játékkal, élménnyel és még több türelemmel nyitható meg. Igyekszik egyénenként megtalálni az utat hozzájuk, illetve pozitív légkört kialakítani, hogy eredményes, örömteli kisiskolásokká váljanak. Törekszik arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzá, mert úgy hiszi, a gyermekek fejlődését együtt gondolkodással és cselekvéssel segíthetjük a legjobban.

Az 1.c osztály osztályfőnöke Prell Orsolya lesz, aki maga is vasváris diák volt és gyermekei is az intézmény tanulói. Munkájának fő irányvonala, hogy minden gyermek egyedi, értékes, különleges. A szülő és a pedagógus együtt hozhatja ki a gyermekből ezeket az értékeket. A tanítás során előtérbe helyezi a játékosságot, a logikai gondolkodás erősítését, valamint a környezeti nevelést. Célja, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek az iskolába, nyitottak legyenek az új kihívásokra, illetve egy vidám, összetartó osztályközösséget alkosson.

Tudjuk, hogy fejlődésük akkor biztosított, ha valamennyien értékként tekintünk az innovációra, a folyamatos megújulásra, tudásmegosztásra. Mindent megteszünk azért, hogy boldog és tartalmas gyermekkora legyen tanítványainknak szép környezetben. Szabadidős programjaink színes palettája, a közös kirándulások, a szabadtéri tanterem, a játszótér, a fitnesz park, a madárbarát program, az interaktív tanórák, a sakkoktatás, a sportprogramok mind azt szolgálják, hogy a tanulás ne csak kötelesség, hanem öröm is legyen.

Mindezek mutatják, hogy a Vasvári nem csak egy sportiskola. Sokkal több annál. A jövőt előtérbe helyező intézmény, mely szívesen várja az iránta érdeklődőket.

Névjegyünk: Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola

2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.

Telefon: 25/412-910

E-mail cím: [email protected]