Az egyik szemtanú nem hagyta annyiban a dolgot, utánunk ment, és a Nagyvenyim -Mezőfalva összekötő úton rátalált a zsákból kiszabadult kutyusra. Befogták a csöppséget, és értesítették a Fema állatmentőket, valamint a NOÉ Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet az esetről. Mint arról a Fema beszámolt, csapatuk el is ment a helyszínre, hogy kiemelje a kiskutyát, és hogy az érintett háznál található másik két kutya tartását is ellenőrizzék: az 5 év körüli Rottweiler és a 6 éves bull-keverék kutya láncra volt verve, minden állatvédelmi szabályt megszegve, siralmas körülmények között. Az állatmentők azonnal rendőri segítséget kértek.

Fotó: Fema

A rendőrség bűnügyi szemlét rendelt el a kidobott kiskutya miatt, valamint a másik két rosszul tartott kutya miatt hatósági állatorvosi vizsgálatot kért. A hatósági állatorvos elmarasztaló jelentést írt a gazda ellen: a hűtőből készült kutyaház, és a másik tákolmány kutya tartásra nem megfelelő, a láncok hossza nem szabályos, a kötelező oltások hiánya sem elfogadható, a kutyapiszok mennyisége sok, és még lehetne sorolni.

Az ügy felgöngyölítése közben kiderült az is, hogy a kiskutyát három hónapon keresztül egy dohos és penészes pincében tartották bezárva; mindennap 18-20 órát töltött abban a helyiségben, ahol még ablak sem volt. Az elkövetőt előállították, ellene állatkínzás bűncselekmény gyanúja miatt nyomozás, és állategészségügyi hatósági eljárás indult a nem megfelelő tartási körülmények miatt. A három kutyust kiemelték az állatmentők ebből a környezetből. Azóta a Rotinak már lett is új gazdija. A kiskutyát elnevezték Zsákosnak, akit a megfelelő ellátást követően már örökbe lehet fogadni, ahogy ivartalanítást után a harmadik, Picúr névre keresztelt okos, intelligens, nyugodt természetű kutyust is.

Fotó: Fema

A Fema a történettel kapcsolatban hangsúlyozta, köszönet jár a szomszédoknak a segítségért, a rendőrségnek és a hatósági állatorvosnak pedig a gyors és hathatós intézkedésért. Ez az eset is azt mutatja, hogy soha ne menjünk el egy ilyen jellegű tett mellett, és ha hasonlót látunk, azonnal értesítsük a legközelebbi állatvédő szervezetet és a hatóságot.

Gondoljunk csak bele! A szerencsétlen sorsú állatok nem tudnak kitől segítséget kérni, csak a jólelkű emberekre számíthatnak! Ha egy gyerek rossz közegben él, akkor még mindig ott van az óvoda és az iskola intézménye, ahol észrevehetik rajta, hogy valami probléma lehet otthon, és jelzik a hatóságnak, a gyámügynek, vagy bármely gyermekvédelmi-családsegítő szolgálatnak. A kutyák viszont kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ha még láncra is kötik őket, elszökni sem tudnak kegyetlen gazdáik elől. Ezért kell az azonnali értesítés, ha bajban lévő állatot látunk.