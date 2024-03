A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményeiben is itt a tavasz. Rendezik a környezetüket, s bizony a tavasz a karbantartások, felújítási időszaké is. Ezt tudtuk meg Piros Mariann kancellár közösségi posztjából is.

A festés csak a munka végén következett

– Tavaly év végén a Digitális Közösségi Alkotóműhely egy részében csőtörés keletkezett. Ennek következtében vízkárok keletkeztek. A falak feláztak, a festék és a vakolat károsodott, száradás után néhány helyen penészfoltok jelentek meg. A helyreállító munkák elvégzésére a Hild iskola végzős festő osztályát és oktatóikat kértem fel.

Az érintett helyiségekben a munkafolyamatok nagyjából egyformák voltak. A munkavédelmi oktatást követően elpakoltunk, elkezdődhetett a maszkolás, a fóliázás. Ezt követte a sérült falak lekaparása és a penész eltávolítása az érintett részeken penészgátló segítségével. A technológiai sorrendben ezt követte a mélyalapozás, a glettelés, a csiszolás és végül a festés a kiválasztott színekkel. Ez leírva olyan egyszerűnek és rövidnek tűnik, pedig nem az. Végzős tanulóink a feladat komplex jellegéből fakadóan hasznos gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodtak. Köszönöm szépen Peterdi Imre és Anda József oktatóknak, László Viktor, Mohai Brendon, Pásztor István, Rupa János Krisztofer 3/11/2 osztályos tanulóknak a kiválóan elvégzett munkát.

Több szempontból is fontos volt a diákok számára is ez a feladat – hangsúlyozza Németh Lászlóné, Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola megbízott igazgatója. - Először is életszerű volt, hiszen nem iskolai gyakorlaton, hanem a valóságban tapasztalták a feladatot. A második, hogy rendkívül komplex volt ez a munka, hiszen a falak gombaölésén és kiszárításán, glettelésén, csiszolásán keresztül számtalan szakmai feladatot kellett elvégezniük. meghatározott sorrendben. Ráadásul roppant hasznos is volt számukra, hiszen a szakmunkás vizsgára a jelöltnek szakmai portfóliót is be kell mutatni, amelyben részletezni kell, hogy milyen szakmai feladatokkal találkoztak a tanulmányaik során, s azt hogyan oldották meg. A DKA beázás utáni rendbetétele erre is jó példa lesz.