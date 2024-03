Világháború, a harmadik. Kimondani és leírni is hátborzongató. Amiről eddig csak a történelemkönyvekben olvashattunk, az kézzelfogható közelségbe került. Akkor is voltak, akik fegyverbe szólították Európát, világégés lett belőle. Egyedül az USA nem sérült, gazdaságilag is hasznot húzva belőle. Ma sincs ez másképp. Most is megvannak a nyulak az agárversenyen, Macronnak, Scholznak hívják őket. Nem értik az idők szavát. Mindegy, hogy milyen „vállap” van a zekéjükön, azt azért mindenki láthatja, hogy nagy rájuk ez a gúnya. Ezért kell nekik ma a tengeren túli nagytestvért futtatni. Ma már nincs azonban egyedi, egyéni túlélési stratégia. Jó lenne, ha ezt ezek az emberek is megértenék!