Úgy tűnhet, mintha az új parkolók építése városunk vezetőinek politikai teljesítmény-mutatójává vált volna. Volt ígéret több szintes parkolóházra és több zöld felület „murva takarást” kapott. De a parkolási helyzet valódi, biztonságos és hosszútávú megoldása még továbbra is várat magára. Addig is mindenki igyekszik kihasználni a lehetőségeket, sokan még tilosban is megállnak. Pedig ez akár emberéletbe is kerülhet, mint ahogy ezt az alábbi történet is mutatja.

Olvasónk hívta fel a figyelmet egy katasztrófavédelmi akcióra, amely március 22-én történt a Vasmű út 53-ban, a hatodik emeleten.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A mentést akadályozták a tilosban parkolók

A részletekről Szabó-Bisztricz Anettet a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét kérdeztük meg. „A tűzoltó százados kérdésünkre elmondta, hogy csütörtökön 15 óra 45 perc után nem sokkal kapták a riasztást, hogy a Vasmű úti társasházba feltételezett sérülthöz nem tudnak bejutni a mentősök, ezért kérték a katasztrófavédelem segítségét. Mivel a társasház mögött parkoló autók miatt az emelős járművel nem tudtak letalpalni és így az ablakon keresztül bejutni a lakásba, ezért a tűzoltók a biztonsági ajtó felfeszítéssel segítettek a helyszínen tartózkodó mentőknek.”

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A lakók is felháborodtak

Pataki Attiláné a háztömb egyik lakója, már régóta nincs kibékülve az épület körül kialakult parkolási fejetlenséggel.

– Úgy tudom, hogy egy kisfiúhoz hívta a mentőket és a tűzoltókat az édesanyja. A legegyszerűbb és helyreállítás szempontjából a legolcsóbb lett volna, ha az ablakon keresztül mentek volna be a tűzoltók. De hátul parkolnak az autók és itt egy egész sor lakásnak csak hátul van ablaka, ezért kellett a biztonsági bejárati ajtót felfeszíteni. Hiába a behajtani tilos közlekedési tábla a háztömb mögött, egyszerűen semmit sem ér, a rendőri intézkedésnek sincs visszatartó ereje. Már hét éve viaskodik a lakóközösségünk a tilosban parkolókkal, de kevés eredménnyel. Pedig Lóki Richárd tűzoltó alezredes is járt szemlézni a helyszínen, még 2017-ben. A kibocsájtott dokumentumban is megállapította, hogy „a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó gépjárművei (gépjárműfecskendő, magasból mentő emelőkosaras gépjármű) a területen parkoló gépjárművek miatt az épületek hátsó homlokzatait nehézkesen, illetve egyáltalán nem tudja megközelíteni. A dokumentumban javasolt változások nagy részben ugyan megvalósultak, de a szakember azt is hangsúlyozta, hogy ezen intézkedések kizárólag akkor érnek valamit, ha a társszervek (közterület felügyelők, Rendőrség) folyamatosan ellenőrzik a jogszabályi előírás betartását.” -ismertette a dokumentumban leírtakat a lakó.

Változásra pedig szükség van

– A mostani eset is azt bizonyítja, hogy a biztonságunkhoz legfontosabb, egyébként szabálytalan körülmények a tilosban parkoló autók tekintetében nem változtak. Nem tudom, hogy mire van még szükség ehhez, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntessék, de, mint lakástulajdonos a megoldást kérem, és mint anya és nagymama a megoldást követelem, mindannyiunk érdekében! – hangsúlyozta Pataki Attiláné.