Szinte nincsen olyan település, ahol ne létezne Petőfi, Dózsa vagy Kossuth utca. Vannak azonban olyan különleges utcanevek, amik megmosolyogtatják vagy éppen elgondolkodtatják az embert. Dunaújvárosban szintén találkozhatunk olyan utcanevekkel, amikre valószínűleg sokan rácsodálkoznak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az országban 3155 település található, ezen településeken belül pedig rengeteg, különféle névvel ellátott utca létezik. Bár azt gondolnánk, hogy az utcanévként adható lehetőségek száma határtalan, megannyi hely osztozik ugyanazon az elnevezésen. A csaknem 3200 magyarországi településből 2788-ban található Petőfi Sándorról elnevezett utca, azaz az országunk településeinek 88 százalékában egy utcán legismertebb költőnkről neveztek el. A második helyet Kossuth Lajos szerezte meg, 2666 településen található az ő nevével ellátott utcatábla. A dobogó harmadik helyén Ady Endre található 1508 utcanévvel, de a felsorolásból nem hiányozhat Dózsa György, Rákóczi Ferenc, Arany János és József Attila sem.

Az a következtetés vonható le tehát, hogy a legtöbb utcát nagy magyar személyiségekről neveztek el, de rendkívül gyakoriak még a nem emberről kapott utcanevek is, ilyen például a Béke vagy a Szabadság utca. A felsorolt utcák kivétel nélkül megtalálhatóak Dunaújvárosban is, azonban a könnyen megjegyezhető, elterjedt elnevezések mellett akadnak olyanok is, amik egészen szokatlanok.

Régen a települések jelentős részén csak számokkal jelölték az utcákat, tudatosabbá majd csak a 19. század végén vált az utcanévadás. A különféle elnevezésekből ki lehet következtetni, hogy kiket és miért tartottak emlékezésre méltónak, kiemelkedő, fontos időszakoknak az adott településen élők – írja az ujkor.hu. Az utcanevek közül azonban nem mind örökre szól. Dunaújvárosban is, mint számos más településen, rengeteg terület és utca elnevezése változott az évek során. Az egykori Kun Béla utcából Latinovits Zoltán utca lett, A Beloiannisz utca Babits Mihály utcává vált, az Ikarus teret II. János Pál pápa térre nevezték át, az Auróra utcát pedig Hajnal utcára keresztelték (Igaz, az Auróra hajnalt jelent, ugyanis a római mitológiában a hajnal istennőjének Auróra a neve) – csak, hogy párat említsünk. Amint azt már korábbi cikkünkben kifejtettük, az utcák névadását és újjákeresztelését számos tényező befolyásolja: névtani, stilisztikai, művelődéstörténeti szempontok, helyrajzi viszonyok, valamint a környező utcák elnevezése, de törekedni kell a közérthetőségre, a magyar nyelv szabályaira, helytörténeti sajátosságokra és az elnevezés-közterület összhangjára is.

Vajon így jöttek létre Dunaújváros különleges utcanevei? Mi alapján jöhetett létre például a Tejút köz, a Fiastyúk utca, az Ivó utca vagy a Butykos köz? Mi a helyzet a Tűzálló úttal, a Kocogó utcával, vagy a Táltos és a Borgőz utcával? Természetesen minden utcának megvan a maga története, és megvannak az okok arra, hogy miért ilyen elnevezéssekkel illették az egyes helyeket, azonban megéri eltöprengeni azon, miként jöhettek létre ezek.