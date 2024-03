A szervezők már fogadják a nevezéseket, így semmi sem állhat az útjába annak, hogy részt vegyen egy felejthetetlen délelőttben! Az önkormányzat támogatásának köszönhetően ez a már jól ismert és nagy népszerűségnek örvendő sporteseményt újra megrendezésik a Jankovich-kúria impozáns környezetében. A helyszín önmagában is elbűvölő, de amikor hozzáadjuk a sport és a családi szórakozás örömét, garantáltan emlékezetessé teszi a napot.

A rendezvény kínálata sokszínű lesz, hogy mindenki megtalálja a számítását. A terepkerékpár és gyalogtúra mellett a szervezők háttérprogramokkal is készülnek, amelyek között büfé, kürtőskalács, fagyi és még sok más finomság is szerepel. A sportjátszótér és a népi játékok pedig gondoskodnak arról, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, míg a társasjátékok azoknak szólnak, akik inkább az elméjüket szeretnék megmozgatni.

A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak, legyen az kezdő vagy profi sportoló, kicsi vagy nagy. A hangsúly azon van, hogy mindenki jól érezze magát és élvezze a közösség és a mozgás örömét egyaránt. A részletekért és a nevezéshez szükséges információkért pedig mindössze annyit kell tenni, hogy felkeressék az esemény honlapját.