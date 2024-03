A kulcsi lakosságszám az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett. Ez az intézményeken keresztül a település önkormányzatnál is megmutatkozik. A növekedésre és az ezzel kapcsolatos lakossági igényekre egyértelműen válaszolni kellett. Így amint lehetőség adódott a kulcsi önkormányzat, azonnal bölcsőde- ezzel együtt óvoda- és egészségház bővítésbe, valamint nem utolsósorban iskola bővítésbe és felújításba kezdtek. Az ugrásszerű növekedés hatalmas fejlesztésdömpinget generált, aminek koordinálása óriási munkát jelent az önkormányzatnak is.

Fotó: Rizmajer János

A kulcsi Fekete István Általános Iskola bővítése és felújítása 2022. július 11-én kezdődött el. A település életében példa nélküli beruházás kivitelezése jó ütemben halad, a szakemberek szerint a gyerekek és a tanáraik a 2024. április elején birtokba vehetik a megújult iskolát. Magyarország Kormányának köszönhetően nemzeti forrásból, több mint 1,5 milliárd forintos támogatásból újul meg a kulcsi Fekete István Általános Iskola.

A település életében a kiemelkedően magas értékű beruházás régen várt fejlesztés, hiszen a régi, több épületből álló iskola már nem tudta korszerű és a kor igényihez méltó módon ellátni feladatát. Magyarország Kormányának hatalmas segítsége mellett az önkormányzat saját forrásból is hozzájárult az iskola megújuláshoz. Megvásárolták ugyanis a közvetlenül az intézmény szomszédjában elhelyezkedő telket, hogy lehetőség legyen a 16 tanterem kialakítására. Így az iskolában, évfolyamonként két-két terem áll majd a tanulók rendelkezésére. Lesz lehetőség csoportbontásra, lesz természettudományos és informatikai terem, melegítőkonyha, étkező, igazgatói és tanári iroda, tornaterem öltözőkkel és tanári öltözőkkel, de új könyvtár is. Ugyanakkor a bölcsőde építés is a finishez közelít, mint ahogy a kibővítette egészségház is. Dr. Mészáros Lajos elmondta:

- Mindig nagy örömmel tölt el, amikor a környező településekre látogatva a fejlődést látom.

Fotó: Rizmajer János

Kulcson párhuzamosan több fejlesztés is zajlik. A legnagyobb, amit a tankerület végez, az az iskolafelújítás, illetve hozzáépítés, hiszen örvendetesen magas a gyermeklétszám, ezért az iskola bővítése szükségessé vált. Itt egy új szárnyat építettek az iskolához, illetve a meglévő épületet teljesen felújították. Ez egy másfél milliárdos beruházás, ami most már a végéhez közeledik, várhatóan áprilistól átadásra is kerül. Másik ilyen beruházás a bölcsődeépítés. Az óvodában működő bölcsődei csoport már szűkösnek bizonyult, ezért egy új két csoportszobás bölcsőde épült. Ennek az átadása májusra várható. A harmadik komolyabb beruházás pedig az orvosi rendelő bővítése. A meglévő épületet felújították, illetve hozzáépítettek egy új szárnyat, ahol a védőnők és a gyermekorvos kapott új rendelőt, emellett különböző foglalkoztató szobákat is kialakítottak az új és korszerű épületben, ami nagyon jól szolgálja a kulcsiak egészségügyi ellátását- zárta gondolatait térségünk országgyűlési képviselője.