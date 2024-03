A kulcsi óvodába szükséges felvételi jelentkezési lapokat online, vagy személyesen papíralapon lehet benyújtani. A beiratkozáshoz, vagy éppen a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentéshez szükséges dokumentumok letölthetőek a község és az intézmény honlapjáról is, de az intézménnyel kapcsolatos hasznos tudnivalók és egyéb információk is elérhetőek online is.

Az óvoda vezetője azt kéri a szülőktől, hogy a szükséges dokumentumokat, és okmányokat a beiratkozásra hozzák magukkal. Így szükség lesz az óvodai-, illetve bölcsődei jelentkezési lapra a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a szülő és gyermek személyi igazolványa, a szülő és gyermek lakcímkártyájára, a gyermek TB kártyájára, a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatra.

Jelentkezni lehet két módon. Online a jelentkezés esetén a kulcs.eu honlapról letölthetik, és kitöltve, aláírva pedig az [email protected] vagy [email protected] címre küldhetik vissza. Papíralapon a kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat személyesen leadhatnak a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsődében.

Amennyiben nincs lehetőségük letölteni a jelentkezési lapokat vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, szívesen segít az intézmény. Munkanapokon reggel 8 óra és délután 15 óra között személyesen is kérhetik a nyomtatványokat.