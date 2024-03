Sokan gondolkodtunk azon, hogy néhány apróbb varrást vagy famunkát magunk is megcsinálnánk. Lehet, hogy többünknek van is varrógépe, de nem megy a biztonságos használata. Ennek a helyzetnek a megoldására kínál lehetőséget a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által működtetett elsődlegesen pályaorientációs feladatokat ellátó Digitális Közösségi Alkotóműhelyt. Az utóbbi időszakban azonban nem csupán a fiatalok, hanem a felnőttek számára is kinyitotta az ajtaját. A szolgáltatási kör kibővítésével egy-egy alkotói napon meghatározott tematikájú tárgyakat lehetett náluk készíteni.

Húsvéti dekorációk készítésére is lehetőség nyílik

A nyitott műhely foglalkozásokon bárki részt vehet, akinek kedve van az alkotáshoz. A szolgáltatásokat Molnárné Lukács Anita, pályaorientációs tanácsadó, műhelymester mutatja be:

Pocsainé Varga Veronika főigazgató Molnárné Lukács Anitával a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben.

Forrás: dka

Nem csupán attól nyitott a műhelyünk, mert bárki részt vehet ezeken a foglalkozásokon, akinek kedve van az alkotáshoz, hanem azért is, mert bárki hozhat egy kisebb saját ötletet, s ha kapacitás, eszköz is adott, akkor nálunk elkészítheti azt. Attól is nyitott, hogy a nálunk készült termékek sablonjait, leírásait használva önállóan is szabhat, varrhat, fűrészelhet, csiszolhat, gravírozhat, vagy textilt nyomtathat az érdeklődő, s ha szakmai segítségre, vagy esetleg csak a nálunk található eszközre van szüksége, azzal is megkereshet minket. A keretek között alkotni vágyókat várjuk tematikus programjainkon, ahol előre meghatározott termékeket készítünk, adott alapanyagokból. A hozzánk látogató kipróbálhat új technikákat, módszereket, amiket később alkalmazhat. Sőt családi program is lehet, ahol apa például vágódeszkát vagy ottománt készít, anya pedig új kötényt, edényfogót, vagy beszegi a terítőt vagy a függönyt. Ahogy látszik, szabad alkotóműhelyként szeretnénk működni.

Ezek szerint a műhely eszközeit és alapanyagait is lehet használni?

Igen, de ahogy mondtam, hozni is lehet. Nagyon jól felkészültek vagyunk, akár digitális textilnyomásról, vagy faipari berendezésekről van szó. A Nyitott műhelynek természetesen vannak költségei is. Az ötórás bérlet ára 9500 Ft a, tízórásé 18000 Ft. A bérleteket részletekben is igénybe lehet venni, annyi órát számolunk le belőle, amennyit a tulajdonosa ténylegesen igénybe vesz. Tehát amennyi időt tud erre szánni, egy vagy több alkalommal, ahhoz tudja kiválasztani a számára legmegfelelőbb konstrukciót. Aki nem bérletben gondolkozik, az az alkotójegyet is igénybe veheti, óránként 2000 forintért.

Mi a teendő, ha valaki alkotni szeretne?

– Ha kiválasztotta a számára megfelelő szolgáltatást, akkor regisztráljon, mi felvesszük vele a kapcsolatot és a megadott számlaszámra fizetheti be az aktuális összeget. A fel nem használt órák természetesen később is beválthatók lesznek. Csütörtökönként a délutáni órákban lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, szabad helyek érdekében érdemes előre egyeztetni velünk.

Reméljük, hogy nagyon sokaknak tudunk lehetőséget biztosítani az új szolgáltatásainkkal. Várjuk a jelentkezőket a március 14-én húsvéti dekoráció készítő és március 21-én neszesszer-készítés és szabás-varrás alapjai tematikus programunkon. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Címünk: Digitális Közösségi Alkotóműhely, 2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 31. [email protected] , telefonszámunk: +36 70 50 56 396