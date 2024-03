– Ercsiben születtem, a szüleim és a testvéreim is itt éltek. Bár férjem Botond balassagyarmati, de mi itt is szeretnénk maradni, itt tervezzük a további életünket.

A nagy család nálunk úgy alakul, hogy nekem a második páromtól öt, a volt férjemtől pedig 2 gyermekem van. A két felnőtt gyermek nem él velünk egy háztartásban, csak az öt kisebb. Ők, a 12 éves kislányunk Harmatka, 11 éves kisfiunk Csanád, 9 éves kisfiunk, Ugocsa, 7 éves kislányunk Zselyke, és a 2 éves kisfiúnk Kende. 26 éves Richárd fiam az édesapjával él, ő most végzett az egyetemen villamosmérnök szakon. Virág , aki 23 éves itt él a mellettünk lévő házban, és a kereskedelemben dolgozik- mutatta be gyermekeit Kata.

-Az első házasságomban két gyerek után, úgy gondoltam nem lesz több gyermekem. De aztán megtaláltam a párom, Botondot. Huszonkilenc voltam akkor. Ő szeretett volna nagy családot, három gyereket legalább, így kezdtük el a közös életünket. Harmatka jött elsőnek, aztán amikor Csanikával voltam várandós és kiderült, hogy kisfiú, akkor mondtam, hogy én mindenképpen szeretnék még egy kislányt. Erre Botond azt mondta, hogy ő pedig még egy kisfiút. Már ekkor, úgy tűnt, hogy négy gyerekünk lesz. Amikor Zselyke megszületett, úgy éreztem szeretnék még egyet. Akkor voltam 39 éves, és a párom, pedig támogatott. Akkor így jött Kende. Szerettem várandósnak lenni. Szeretem a gyerekeket, élvezem minden percét az életünknek. Ha nem lennék 46 éves, biztosan szülnék még.

-Minden gyerek más, minden gyerek külön egyéniség. Én nem tudok különbséget tenni szeretetben köztük, de azt hiszem az apjuk sem. Csodálatos látni, ahogy fejlődnek, amint kibontakoznak és mennyire különbözőek. A szeretet megsokszorozódik. Az összeset ugyanúgy tudom szeretni, és ugyanúgy tudok rájuk felnézni. Mert hihetetlen, hogy mennyit tanítanak nekünk ezek a gyerekek- fejtette ki az édesanya.

- Nagyon fontosnak tartottuk, hogy amint lehet, a gyerekek sportoljanak. Mert szerettük volna, ha valamit olyasmit csinálnak, amiben kiteljesedhetnek és megtalálják a helyüket. Ráadásul még a férjemnek, Botondnak is van múltja a sportágat illetően, ezért választottuk a karatét tulajdonképpen. Nagyon szeretik ezt a sportot a gyerekek. Békes Norbit, pedig nagyon jó karate edzőnek tartjuk. A négy gyermek a Katona SE-ben karatézik ötéves koruktól. Közülük a három nagyobb versenyzik is, és elmondhatom, hogy szinte mindig dobogón végeznek, úgy hogy közben jó tanulók is egyben.

Ritka amikor azt mondják, hogy nincs kedvük edzésre menni. Olyankor elsősorban megpróbáljuk megbeszélni az ilyenkor felmerülő kérdéseket, hogy miért jó, ha csinálja, miért jó, ha kitartasz, miért fontos, hogy ha valamit elkezdünk, akkor nem hagyjuk abba?

- Sikerült kialakítanunk egy jól működő logisztikát a mindennapok működtetéséhez. Én itthon vagyok, megengedhetem magamnak, hogy velük legyek. De apuka még így is nagyon sokat segít. Szerencsére olyan munkahelye van, ahol valamilyen szinten maga osztja be az idejét. Ő hozza-viszi a kicsiket, a nagyok buszoznak. Az esti programokra, az edzésekre általában a párom viszi őket, merthogy a két fiú kézilabdázik is Ercsiben. Sőt a bevásárlást is elintézi. A tanulás az általában rám marad, meg az összes többi, de így azért meg tudunk birkózni a feladattal- mondta el Kata.

- Szerintem jól kijövünk az anyagi lehetőségeinkből, nem szorulunk segítségére, nem gondolom magunkat szegénynek. Van egy jól bevált életmód szemléletünk. Ebből adódóan vannak tartalékaink, és mindez azért alakulhatott így, mert igyekszünk é odafigyelni arra, hogy mire költünk, és mire nem költünk. Van egy kis kertünk, tavasztól őszig sok mindent meg tudunk termelni magunknak. Mivel tudatosan készültem, hogy lesz még gyermekem, egyetlen ruhát sem adtam el. Vigyázunk a dolgainkra, nem élünk pazarló életmódot. Üdítők helyett, vitaminitalt fogyasztunk, vagy nem eszünk chipseket és kekszeket, inkább gyümölcsökből csemegézünk. De említhetném azt is, hogy fával tüzelünk, és itthon sütjük a kovászos kenyeret. Mellette még horgolok, és másnak is szívesen adok életmód tanácsot ezzel is kiegészítem egy kicsit a családi kassza bevételeit- zárta gondolatait az ercsi édesanya.